DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Altın ve dolar için kritik gün
Kiralarda yüzde 60'a varan artış cep yakıyor
Palet Okulları ile öğrenmek zevkli hale geliyor
BAE: Türkiye'de yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
İstanbul önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak
Bakan Özer açıkladı: RAM'lara ilk kez 260 yeni fizyoterapist alınacak
Yenilikçi ve çağdaş eğitim için Yenidoğu Okulları'nı seçin!
Kılıçdaroğlu Çorum'da...
Akar'dan Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama
Mutluluğun anahtarı olabilecek Japonca kelime: İkigai
İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları ile 'Anaokulundan Üniversiteye'
Bitcoin neden tekrar 50.000 doların altına düştü?
Kumpas mağduru komutanlara yeni görev
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri değiştirilir mi? Öğretmen atama tercih listesi değişir mi?

TIMETURK / POLİTİKA / Kılıçdaroğlu Çorum'da...

Kılıçdaroğlu Çorum'da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

1 Saat Önce
2021-08-26 10:17:52
Kılıçdaroğlu Çorum'da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Kılıçdaroğlu, kentteki bir otelde partililerle yaptığı görüşmenin ardından Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, OSB'deki iş insanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, iş dünyasının temsilcilerinin öneri ve taleplerini değerlendirdiği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş