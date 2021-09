Yeni iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar? Apple yeni ürünlerini tanıttı. ABD merkezli dev teknoloji firması Apple'ın amiral gemisi iPhone'un yeni modeli de tanıtıldı. Herkesin merakla beklediği telefonun en belirgin özelliklerinden biri bataryasının daha gelişmiş olması. Yeni iPhone 13'ün fiyatı da merak konusu. İşte Türkiye'de iPhone 13 satış fiyatı...

ABD merkezli teknoloji firması Apple yeni ürünleri dünyaya taıttı. Tanıtımı Apple'ın iPhone Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Kaiann Drance yaptı. Tanıtımda en dikkat çekici ürün yine iPhone telefonları oldu. Dünya üzerinde milyonlarca adet satış rakamına ulaşan iPhone'un yeni versiyonu iPhone 13 tanıtıldı. iPhone 13'ün en beligin özelliklerinden bir tanesi A15 Bionic çip set kullanılması ve bataryaya önem verilmesi. Peki Yeni iPhone 13 fiyatı ne kadar? iPhone 13 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Yeni iPhone 13 fiyatı ne kadar?

iPhone almak isteyenler açıklanan Türkiye satış iyatını görünce bu isteklerinden vazgeçebilirler. iPhone 13'ler Türkiye'de cep yakacak. İşte iPhone 13 fiyatları;

iPhone 13 mini 10 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13, 11 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den başlıyor.

iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 lira TL'den başlıyor.

Ürünlerin özelliklerine göre fiyatları da artmaktadır. Belirtilen fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır...

Yeni iPhone 13 özellikleri ne kadar?

Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı. iPhone 13 ailesinin bataryaları da gelişti.

Yeni iPhone 13 Pro da bir önceki nesle göre 1.5 saat daha fazla batarya ömrüne sahip.

13'te 2.5 saatlik bir artış görülürken iPhone 13 Mini'de 1.5 saatlik bir gelişme tespit edildi.

Apple'in iPad diğer cihazlardan nasıl ayrıldığını aktaran Cook, aksesuarlarıyla diğer cihazlardan ayrılıyor.

iPhone 13'te kullanılan arka kameraların iPhone 12'nin Pro versiyonundan daha iyi olduğu aktarıldı.

F/1.8 diyagram genişliğindeki ikili kameralarda 1.7 micronluk sensörler kullanıldı.

Yeni cihazda kameralar daha da gelişti. Apple yeni iPhone 13 Pro ailesinde üç farklı kamera kullandı. Ayrıca yeni Pro Max'lerin makro fotoğraflar çekebildiği aktarıldı.

iPhone 13 Pro, 999 dolar iPhone 13 Pro Max 1.099 dolardan başlıyor.

Ayrıca Apple Pro ailesine 1 TB'lik versiyon getirdi.

Apple hakkında

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise macOS ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

Apple, Samsung Electronics'den sonra ciro açısından dünyanın en büyük ikinci bilgi teknolojileri şirketi; Samsung ve Nokia'dan sonra da dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu üreticisidir. Fortune dergisi Apple'ı, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2008 yılından 2012 yılına kadar dünya çapında en çok rağbet gören şirket olarak nitelendirmiştir.

2012 Kasım ayı itibarıyla Apple'ın App Store ve iTunes Store online mağazalarına ek olarak 14 farklı ülkede 394 perakende satış mağazası bulunmaktadır. Borsa değeri açısından Apple 2012'nin Eylül ayından itibaren Dünyanın en değerli şirketi olmuştur. 29 Eylül 2012 tarihi itibarıyla şirkette dünya çapında 72.800 devamlı tam zamanlı çalışan işçi ile 3,300 geçici tam zamanlı işçi çalışmaktadır. 2015'in Nisan ayından itibaren dünya çapındaki yıllık geliri toplamda 130,28 milyar dolardır. 2013 yılının Mayıs ayında Apple geçen yıla göre 11 numara yükselerek Fortune 500 listesinde 6. sırayla ilk kez ilk onda yer almıştır.

