Son dönemlerde birçok kişi Bağkur ödemesinin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Özellikle bir işyerinde SSK’lı olarak çalışmayan vatandaşların kullandığı Bağkur, internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Bağkurlu vatandaşlar özellikle Bağkur ödemesinin nasıl yapıldığını, internet üzerinden bu ödemenin yapılıp yapılmadığı gibi soruların cevaplarını aramaktadır. Peki Bağkur ödemesi nasıl yapılır? Bağkur ödemesi internet üzerinden yapılabilir mi? Bağkur ödemesi yaparken nelere dikkat edilir?

Son dönemlerde birçok kişi Bağkur ödemesinin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Özellikle bir işyerinde SSK'lı olarak çalışmayan vatandaşların kullandığı Bağkur, internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Bağkurlu vatandaşlar özellikle Bağkur ödemesinin nasıl yapıldığını, internet üzerinden bu ödemenin yapılıp yapılmadığı gibi soruların cevaplarını aramaktadır. Peki Bağkur ödemesi nasıl yapılır? Bağkur ödemesi internet üzerinden yapılabilir mi? Bağkur ödemesi yaparken nelere dikkat edilir?

Genellikle bir kurum altında çalışmayan, tarım işi veyahut kendi işi ile meşgul olan vatandaşların kullandığı Bağkur, son dönemlerde oldukça ilgi odağı halinde. 4B olarak bilinen Bağkur SGK vasıtasıyla ödenebilmektedir. SSK'lı olmayan birçok kişi tarafından kullanılan Bağkur, farklı şekillerde ödenebilir. İşte tüm detayları ile Bağkur nasıl ödenir sorusunun cevabı…

Bağkur ödemesi nasıl yapılır? Bağkur ödemesi internet üzerinden yapılabilir mi?

Genellikle esnaf, muhtar, tarım işçileri gibi kamu veyahut özel kurumda çalışmayan vatandaşlar 4B olarak bilinen Bağkur primlerini ödeyerek sosyal haklardan yararlanabilirler. Sosyal haklardan yararlanan vatandaşlar bunun yanı sıra gerekli pirimleri ve gün sayılarını doldurarak emeklilik güvencesine de erişebilmektedirler. Bu haklara sahip olmak isteyen vatandaşlar Bağkur ödemelerini zamanında yapmak için çabalamaktadırlar. Bu sebeple Bağkur ödemelerinin nasıl yapıldığı vatandaşlar tarafından merak edilemektedir.

Vatandaşlar tarafından Bağkur ödemeleri farklı şekillerde yapılabilir. Ödemeler kredi kartı, banka kartı veyahut nakit olarak yapılabilir.

Bağkur ödemesi hangi yollarla yapılır? Bağkur ödemesi nakit olarak yapılabilir mi?

Bağkur ödemeleri şu yollarla yapılabilir;

Bağkur ödemeleri SGK ile anlaşması olan bankalara ait şubelerden nakit, kredi kartı ve banka kartı vasıtasıyla yapılabilir.

Bağkur ödemeleri PTT vasıtasıyla şubelere gidilerek yapılabilir.

Bağkur ödemeleri bankaların internet şubelerinden veyahut mobil bankacılıktan yapılabilir.

9000 günlük pirim ödemesi ile vatandaşlar emeklilik hakkı elde edebilirler. Bunun yanı sıra 5400 günlük bir ödeme ile kısmı emeklilik elde edebilirler.

e-Devlet üzerinden Bağkur bilgilerine erişilir mi?

Bağkur ödemeleri, kalan gün, pirim sayısı gibi bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden bu işleme kolaylıkla erişebilmektedir.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.