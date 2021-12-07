Yaz saati uygulaması bitecek mi? Saatler geri alınacak mı? Kalıcı yaz saati uygulaması bazı kesimler için olumlu görülürken bazı kesim için ise olumsuz görülüyor. Kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl iki defa saatlerle oynamak zorunda kalınmıyor. Saatleri ileri ver geri alma durumunun olmadığı bu sistemde vatandaşlar havanın çok geç aydınlandığını ve dolayısıyla çocuklarını karanlıkta okula gitmek zorunda kalmasından şikayetçi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin son durumu anlattı.

Kalıcı yaz saati uygulamasının üzerinden 5 yıl geçti. Bir çok kişi bu ygulamadan memnun kalsa da sabah havanın geç aydınlanması nedeniyle işe karanlıkta giden vatandaşlar ve okula karanlıkta giden öğrenciler bu durumdan şikayetçi. Tartışmalar devam ederken yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi. Peki Yaz saati uygulaması bitecek mi? Saatler geri alınacak mı? İşte kalıcı yaz saati uygulamasına dair detaylar...

Yaz saati uygulaması bitecek mi?

Chp Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle Bakan Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Bakan Dönmez, Yüceer'in konu hakkındaki önergesini şöyle yanıtladı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edilmiştir. Bu kapsamda; ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, ülkemizde uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat Uygulaması hayata geçirilmiştir.

Saatler geri alınacak mı?

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından üye ülkelere 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı ile iletilmiş olup Avrupa Birliği de kendi üyelerine bu doğrultuda adım atmalarını önermiştir. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde Bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

Yaz saati uygulaması nedir?

Türkiye'de yaz saati uygulaması, 1940 - 1952 ve 1962- 1965 ve 1973 -1978 ve 1985 - 2016 yılları arasında tüm ülke çapında uygulanmıştır. Hariçte kalan tarih aralıklarında farklı saat dilimleri uygulaması benimsemiştir.

Yaz saati uygulamasının faydalı olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Bu konuda Enerji Bakanlığı konunun halk tarafından da bilinmesi ve fikir alınması adına çeşitli anketler ve makaleler yayımlamıştır. 2013 yılında toplanan Bakanlar Kurulu kararı ile 27 Ekim 2013 tarihinde saatlerin bir saat geri alınması kararı ile uygulamaya son verilmiştir.[4] Ancak gerekli görülen lüzum üzerine uygulamaya devam edilmiştir.

8 Eylül 2016 tarihinde Türkiye'de yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca uygulanmasına karar verildi. Danıştay, 697 sayılı yasaya göre Bakanlar Kurulunun böyle bir karar vermeye yetkisi olmadığından bahisle 14 Eylül 2017'de kararın yürütmesini durdurdu. 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yaz saati uygulamasının 28 Ekim 2018'e kadar yıl boyunca devamına karar verildi. 3 Ekim 2018 günü sürekli yaz saati uygulamasında kalınmasına karar verildi.

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