Yaşlılık maşı ve engelli maaşı ne zaman yatacak? 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) engelli aylığı 29 Nisan'da yatacak mı? Milyonlarca kişi Ramazan bayramı öncesinde maaşlarının yatıp yatmayacağını meral ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşlılık maaşı ve engelli aylıklarına ilişkin flaş açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz." dedi. Buna göre engelli maaşları ve yaşlılık maaşı bayramdan önce yani 29 Nisan'da yatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra alınan kararları açıkladı. Erdoğan milyonlarca kişinin merakla beklediği maaşların bayram ncesinde yatıp yatmayacağına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaşlılık maaşı alanlar ile negelli maaşı alanların beklediği tarihi açıkladı.

Yaşlılık maşı (65 aylığı) ve engelli maaşı ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız. Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır. Basit hesapların ürünü, bu kutlu yürüyüşü akamete uğratamayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre engelli aylığı ve yaşlılık aylığı bu cuma günü hak sahiplerine ödenecek.

Yaşlılık Aylığı nedir?

Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.

Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

Buna göre;

8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür. .