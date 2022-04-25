Osman Kavala'ya kaç yıl ceza verildi? Osman Kavala'nın cezası belli oldu mu? Osman Kavala kaç sene hapis yatacak?
Osman Kavala'ya kaç yıl ceza verildi? Osman Kavala'nın cezası belli oldu mu? Osman Kavala kaç sene hapis yatacak? Yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Mahkeme Kavala'ya 'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
2022-04-25 19:08:17
Osman Kavala'ya kaç yıl ceza verildi? Osman Kavala'nın cezası belli oldu mu? Osman Kavala kaç sene hapis yatacak? Yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Mahkeme Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer sanıklara 18'er yıl hapis cezası verilerek tutuklanmalarına karar verildi.
Osman Kavala'ya kaç yıl ceza verildi?
Osman Kavala'nın yargılandığı davada karar çıktı. İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi Parkı Ana Davası'nda karar açıklandı. Sanıklardan Osman Kavala'ya "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verildi. Hepsinin tutuklanmasına karar verildi. Firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.
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