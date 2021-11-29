Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt başrol oyuncusu kim? Yalnız Kurt dizisinde kim oynuyor? ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi konusu ve sürükleyici görsel efektleri ile dikkatleri şimdiden üzerine çekmiş durumda. Dizinin oyuncularının kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilen bir başka konu. Osman Sınav imzası ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizide pek çok usta isim yer alıyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu...

ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisi konusu ve sürükleyici görsel efektleri ile dikkatleri şimdiden üzerine çekmiş durumda. Dizinin oyuncularının kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilen bir başka konu. Dizinin ilk fragmanını izleyenler Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt başrol oyuncusu kim? Yalnız Kurt dizisinde kim oynuyor? sorularına yanıt aramaya başladı. Osman Sınav imzası ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizide pek çok usta isim yer alıyor. İşte ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un oyuncu kadrosu...

ATV iddialı dizisi Yalnız Kurt'un ilk tanıtımını yayınladı. Sosyal medyada da geniş ses getiren fragmanda Yalnız Kurt'un acımasız canavar Golyat'a karşı savaş vereceğinden bahsedildi. Dizi oyuncu kadrosu da merak ediliyor? Fragmanlarında hiçbir oyuncuyu göremeyen izleyiciler. Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt başrol oyuncusu kim? Yalnız Kurt dizisinde kim oynuyor? sorularını sormaya başladı.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Dizinin oyuncu kadrosuna dair henüz feniş bir açıklama yapılmadı. Basına yansıyan oyuncuların isimleri şunlar;

Hasan Deniz Yaran

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay

Murat Han

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin

Cihan Ünal

Yaprak Medine

Yalnız Kurt başrol oyuncusu kim?

Yalnız Kurt dizisnin başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Kürşat Alnıaçık ve Damla Colbay yer alıyor.

Yalnız Kurt hakkında?

Yalnız Kurt dizisi Osman Sınav'ın yapımcılıoğında hayata geçen aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisidir.

Yalnız Kurt, Sinegraf yapım şirketi tarafından yapılıyor. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Golyat nedir, kimdir?

Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.