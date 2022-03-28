Ali Haydar Bozkurt kimdir? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkan yardımıcısı Ali Haydar Bozkurt ne iş yapıyor?

Ali Haydar Bozkurt kimdir? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) üyesi Ali Haydar Bozkurt ne iş yapıyor? sorusu şu sıralar otomotiv sektöründe olan pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ali Haydar Bozkurt Toyota Türkiye ve ALJ Holding A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanıdır. Otomotiv dünyası için yapmış olduğu çalışmalarla adını sıkça duyduğumuz Ali Haydar Bozkurt aynı zamanda Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD, ulusal otomotiv distribütörleri derneği) Başkan Yardımcısıdır.

Ali Haydar Bozkurt ismi otomotiv dünyası ve sektörü ile ilgilenen kişiler tarafından sıkça duyuluyor. Otomotiv dünyasına yapmış olduüğu katkıları ile bilinen Ali Haydar Bozkurt Toyota Türkiye CEO'sudur. İşte Ali Haydar Bozkurt'un hayat hikayesi...

Ali Haydar Bozkurt kimdir?

Ali Haydar Bozkurt Malatya'da dünyaya geldi ancak Adana'da büyüdü.

Üniversite eğitimini de Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Ali Haydar Bozkurt mezuniyetin ardından İstanbul'a gelerek çalışma hayatına atıldı.

Otomotiv sektöründe adını duyurmuştur.

Ali Haydar Bozkurt, 1945 yılında Abdul Latif Jameel tarafından kurulan bağımsız uluslararası, aile şirketi ve çeşitli işletmelerden oluşan bir kolektif olan Abdul Latif Jameel'in bir parçası olan Toyota Türkiye ve ALJ Holding A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanıdır.

Bozkurt Türkiye'deki Abdul Latif Jameel operasyonlarının tümünün yanı sıra hem Toyota Lexus distribütörlüğü, çok markalı ikinci el araçlarişletmesini ve ödüllü bir tüketici finans işini yönetiyor.

Ali Haydar Bozkurt şu anki görevini üstlenmeden önce, Abdul Latif Jameel'in Türkiye'deki operasyonlarında bir dizi genel yönetim pozisyonunda ve Türk otomotiv endüstrisinde liderlik rollerinde bulunmuştur.

Ali Haydar Bozkurt, Çukurova Üniversitesi'nden İşletme Lisans derecesine sahiptir ve Türkçe ve İngilizce konuşmaktadır.

Abdul Latif Jameel'in ana faaliyet alanlarına ulaşım, mühendislik ve imalat, finansal hizmetler, arazi ve gayrimenkul, enerji ve çevre hizmetleri, tüketim ürünleri, reklam, medya ve sağlık hizmetleri dahildir. Merkezi MENAT bölgesinde bulunan Abdul Latif Jameel, Avrupa, Afrika, Asya ve Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsayan altı kıtada 30'u aşkın ülkede varlık göstermektedir. Şirket, 40'ı aşkın milletten yaklaşık 11.000 kişiyi istihdam etmektedir.

2013 yılında oyuncu aktrist Melike Güner ile dünya evine girdi. .