WhatsApp fotoğrafı bir kez görüntüle (view once) özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp yeni özellikleri ile kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu olan WhatsApp bir kez görüntülenen fotoğraf özelliğini hizmete sokmaya hazırlanıyor. WhatsApp konuyla ilgili yayınladığı videoda özelliğin nasıl kullanılacağını paylaştı. İşte WhatsApp fotoğrafı bir kez görüntüle (view once) özelliğinin detayları ve nasıl kullanılacağının adım adım anlatımı...

Gizlilik sözleşmesi baskısı ile bir çok kullanıcısını kaybeden ve büyük tepkilere neden olan WhatsApp yeni özellikleri ile kullanıcılarının gönlünü almayı hedefliyor. Son aylarda bir çok yeni özelliği kullanıma sunan WhatsApp dünya üzerindeki 1 milyara yakın kullnıcısını sevindirdi. WhatsApp son olarak 1 kez görüntülenen fotoğraf (view once) özelliğini kullanıcılarının hizmetine sundu. Özellik daha önce Snapchat ve Instagram gibi uygulamalarda yer alıyordu. Sadece bir kez açılabilen fotoğraf özelliğini bir çok kişi kullanmaya başladı bile. Peki WhatsApp fotoğrafı bir kez görüntüle (view once) özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp view once özelliği kullanıma açıldı mı?

WHATSAPP BİR KEZ GÖRÜNTÜLE ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra WhatsApp sohbetinizden kaybolan fotoğrafları ve videoları artık gönderebilirsiniz. İşte WhatsApp fotoğrafı bir kez görüntüle (view once) özelliğini kullanmanız için yapmanız gerekenler;

1- Öncelikle WhatsApp uygulamasının güncel olduğundan emin olun.

2- Fotoğraf veya vide göndereceğiniz kişiyi listeden seçin.

3- Ardından fotoğraflarınızdan göndereceğiniz fotoğrafı seçin.

4- Son olarak fotoğrafı göndermeden önce gönder butonun yanında bulunan yuvarlak zamanlayıcıya tıklayın.

New feature alert!



You can now send photos and videos that disappear after they've been opened via View Once on WhatsApp, giving you more control over your chats privacy! pic.twitter.com/Ig5BWbX1Ow — WhatsApp (@WhatsApp) August 3, 2021