DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösteriye müdahalesinde bir Filistinli hayatını kaybetti
Su, kaybettiğimiz sıvıya karşı en iyisi mi?
Afgan hükümeti: İran sınırında kontrolü Taliban'a karşı kaybettik
Bisiklet İnisiyatifi Projelerine Devam Ediyor
7 şehirden Türk kahvesi belgeseli
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
ANALİZ: Sosyal medya felsefesi
İran, Afganistan ile sınır kapısını kapattı
Düzce'de Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (DÜBİS) Hizmete Başladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale
Küçük Erdem'in Bisiklet Hayali Gerçeğe Dönüştü
Körfez Akıntısı'nın ortadan kalkması ciddi bir iklim felaketine yol açabilir
Öcalan'ın 7 avukatına dava; iddianameden ayrıntılar...
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / GÜNDEM / İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor

İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor

İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

11 Saat Önce
2021-08-06 10:20:07
İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.

Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Recep Duman

BAY CAN ATAKLI ,Bu fotoğrafı karşına al.hafiften fon müziği de olsun.Keyifle rakını yudumla.Adam(!) olalı bir domuz yakaladın(!)Keyfini çıkar.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş