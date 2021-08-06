İletişim Başkanlığı: 5 ildeki 12 yangına müdahale sürüyor
İLETİŞİM Başkanlığı, farklı illerde çıkan 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını, 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
2021-08-06 10:20:07
İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından, saat 09.45 itibarıyla orman yangınlarına ilişkin son durum paylaşıldı. Açıklamada, "Devletimiz ormanlarımız için seferber. 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır" denildi.
Paylaşılan görselde ise 5 ildeki 12 yangına müdahalenin sürdüğü bilgisi yer aldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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BAY CAN ATAKLI ,Bu fotoğrafı karşına al.hafiften fon müziği de olsun.Keyifle rakını yudumla.Adam(!) olalı bir domuz yakaladın(!)Keyfini çıkar.