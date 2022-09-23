Wanda Nara kimdir? Wanda Nara ile İcardi neden ayrıldı? Wanda Nara- İcardi çifti ayrıldı mı? PSG'den Galatasaray'a sürpriz bir şekilde transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Taraflardan gelen son açıklama ise iddiaların gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Wanda Nara ayrılık açıklamasında 'Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum.' dedi. Wanda Nara'nın kim olduğu ve İvardi ile neden ayrıldıkları ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Wanda Nara kimdir? Wanda Nara ile İcardi neden ayrıldı? Wanda Nara- İcardi çifti ayrıldı mı? PSG'den Galatasaray'a sürpriz bir şekilde transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Taraflardan gelen son açıklama ise iddiaların gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Wanda Nara ayrılık açıklamasında "Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum." dedi. Wanda Nara'nın kim olduğu ve İvardi ile neden ayrıldıkları ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Galatasaray'ın son zamanlarda yaptığı en prestijli transferlerden biri olan Mauro Icardi henü yeşil sahalarda taraftarları heyecanlandırmadan özel hayatı ile gündeme gelmeye başladı. Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ilişkilerinin sona erdiği açıklandı. Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara bir kez daha ayrıldı. Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mauro Icardi ile olan ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı.

Wanda Nara ile İcardi neden ayrıldı?

Wanda Nara sosyal medaydan yaptığı paylaşımı ile ayrılık iddialarını doğruladı. Wanda Nara açıklamasında neden ayrılık kararı aldıkları konusuna değinmedi. Wanda Nara şunları dile getirdi: "“Bu anı yaşamak benim için acı verici… Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum.”

Wanda Nara- İcardi çifti ayrıldı mı?

İcardi ile Wanda Nara çiftinin ayrıldığı duyuruldu. Açıklama Wanda Nara'dan geldi. Nara açıklamasında "Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum.” dedi. Wanda Nara, 2021'in son aylarında da kendisini aldattığı gerekçesiyle Icardi'den ayrıldığını açıklamış ancak Arjantinli yıldızın özür dilemesinin ardından iki isim barışmıştı.

China ve Icardi yakınlaşması mı?

Wanda Nara, yıldız futbolcunun takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle şüphelenmişti. China ve Icardi Telegram üzerinden konuşmaya başlarken bir tuhaflık sezen Wanda, hesaplarının şifresini istemişti. Telegram'daki konuşma ve görseller Wanda Nara'nın aldatıldığını ortaya koymuştu. China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Wanda Nara kimdir?

Wanda Nara 9 Aralık 1986 yılında dünyaya geldi. Wanda Nara Arjantinli aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir.

Wanda Nara ile İcardi evliydi.

Wanda Nara'nın asıl ailesi Lübnan asıllıdır.

İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, 2014'ten 2022'ye kadar Mauro Icardi ile evlendi. İlgi uyandıran profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle popülerlik kazandı. Aynı zamanda Arjantinli bir şovmenve model olan Zaira Nara, onun küçük kız kardeşidir.