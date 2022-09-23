Wanda Nara kimdir? Icardi Wanda Nara neden, niye ayrıldı? Mauro Icardi Wanda Nara'yı aldattı mı? Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi özel hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara'yı aldattığı iddia edilirken ilişkide yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara eşi Icardi'den ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme sonucu Wanda Nara'nın kim olduğu merak edilip araştırılıyor. İşte Wanda Nara'nın hayatı ve biyografisi...

Wanda Nara kimdir? Icardi Wanda Nara neden, niye ayrıldı? Mauro Icardi Wanda Nara'yı aldattı mı? Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi henüz daha yeşil sahalarda kendisini göstermeden özel hayatı ile gündem olmaya başladı. Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrıldıkları iddiası uzunca süre konuşuluyordu. İddia Wanda Nara'dan gelen açıklama ile doğruluk kazandı. Nara açıklamasında "Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim." dedi. Wanda Nara'nın kim olduğu da spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Icardi-Wanda Nara ilişkisinin bitme sebebi...

Wanda Nara kimdir?

Wanda Nara 9 Aralık 1986 yılında Arjantin'de dünyay geldi. Wanda Nara ile dünyaca ünlü futbolcu Icardi 2014'ten bu yana evliydi. Wanda Nara-Icardi ilişkisinin sona erdiği açıklnadı. Spor dünyasında ikon haline gelen Wanda Nara sosyal medaydan yaptığı açıklamda ayrılığı doğruladı ancak ayrılık nedenlerini açıklamadı.

Wanda Nara Arjantinli aktris, model, şovmen ve futbol menajeridir.

2008 yılında futbolcu sevgilisi Maxi López ile dünya evine giren Wanda Nara 2013 yılında bu evliliğine son vermiş ve 2014 yılında bir başka futbolcu sevgilisi Mauro Icardi ile evlendi.

Bu evliliklerle adından söz ettiren Wanda Nara kişisel hayatı nedeniyle popülerlik kazandı.

Arjantinli bir şovmen ve model olan Zaira Nara, Wanda Nara'nın küçük kız kardeşidir.

Lübnan asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Wanda Nara küçük yaşta futbola ilgi duymaya başladı.

Televizyon dünyası ile tanıştıktan sonra adından söz ettirmeye başlayan Wanda Nara'nın Maxi López'den 3 çocuğu bulunuyor.

Valentino Gastón López Nara (25 Ocak 2009 doğumlu)

Constantino López Nara (18 Aralık 2010 doğumlu)

Benedicto López Nara (20 Şubat 2012 doğumlu)

Icardi, Nara'yı López ile 2012-13 Serie A'da aynı takımda oynadıkları dostlukları sırasında tanıyordu: Nisan 2014'te Lopez'in Sampdoria ve Icardi'nin Inter arasındaki Serie A maçında, López özellikle Icardi'nin elini sıkmayı reddetti ve uluslararası basının oyunu Wanda Derby olarak adlandırın.

Nara ve Icardi daha sonra 27 Mayıs 2014'te, Nara'nın ilk kocası López'den (6 Kasım 2013'te duyurulmuştu)[17][18] boşanmasından kısa bir süre sonra, Buenos Aires'te küçük bir törenle[21] evlendiler. 7 Haziran 2014'te uluslararası basının ilgisini çeken büyük düğün. López, Nisan 2016'da bir Serie A maçı sırasında elini sıkmayı reddederek Wanda Derby'nin hikayesini tekrarladı.

Nara ve Icardi'nin Francesca Icardi Nara (19 Ocak 2015 doğumlu) ve Isabella Icardi Nara (27 Ekim 2016 doğumlu) adlarında iki kızı var.

Mauro Icardi Wanda Nara neden, niye ayrıldı?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızla ayrıldıklarını açıkladı. Wanda Nara sosyal medaydan yaptığı açıklamada ayrılığın nedenini açıklamadı ancak ayrılık iddialarını doğruladı. Wanda Nara açıklamasında "Bu anı yaşamak benim için acı verici… Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum.” dedi.

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