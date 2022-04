WahtsApp kandil mesajları 2022 | Kadir Gecesi için duygulu WhatsApp mesajları | Kadir Gecesi dini, kısa mesajlar ve Whatsapp durumu neler? 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da başlamıştı. Ramazan ayının son günlerine doğru gelindikçe Müslümanlar Kadir Gecesi'nin gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nihayet geldi. 27 Nisan'da ülkemizde ve dünyada milyonlarca Müslüman Kadir Gecesinde camileri dolduracak. Bu kutlu günde sevdiklerine anlamlı kandil mesajları göndermek isteyenler internette araştırmalara başladı.

WahtsApp kandil mesajları 2022 | Kadir Gecesi için duygulu WhatsApp mesajları | Kadir Gecesi dini, kısa mesajlar ve Whatsapp durumu neler? 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da başlamıştı. Ramazan ayının son günlerine doğru gelindikçe Müslümanlar Kadir Gecesi'nin gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi nihayet geldi. 27 Nisan'da ülkemizde ve dünyada milyonlarca Müslüman Kadir Gecesinde camileri dolduracak.

Kadir Gecesi İslam dünyasının üzerine güneş gibi doğdu. Bu kutlu günü Milyonlarca Müslüman dualar ve ibadetlerle geçircek. Kovid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıllarda salgın kısıtlamaları nedeniyle camilerde ibadetler yasaklanmıştı. Uzun aradan sonra camiler toplu ibadetlere açıldı. Ramazan ayının son günleri yaşanırlen Kadir Gecesi 27 Nisan'da karşılandı. Bu kutlu günde sevdiklerine anlamlı mesajlar göndermek isteyenler internetten kandil mesajları ve kadir gecesi mesajlarını araştırmaya başladı.

WahtsApp kandil mesajları 2022

*Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun..

*Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun..

*Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun.

*Beden de baş ne ise imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. Hayırlı Kadir Geceleriniz olsun…

*Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun.

*Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

*Ya Rabbim, cezadan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum. Sen kendini övdüğün gibisin. (Peygamberimizin Kandil Duası) ÂMİN… Hayırlı Kandiller.

*Dul ve yetimlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

*Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek geceni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Kadir Gecesi için duygulu WhatsApp mesajları

*Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gecede ibadetlerimizi yerine getirelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

*Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizi tebrik eder, hayır ve bereketinden nasiplenebilmeyi dilerim.

*En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.

*Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.

*Kadir Gecesi dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, sevginin, saygının ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı özel günlerdir. Kadir Geceniz mübarek olsun.

"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."

*Bin aydan daha hayırlı mübarek kadir gecenizi tebrik eder, bu gecenin feyz ve bereketinden sizlerin ve tüm İslam aleminin istifade etmesini yüce Allah'tan niyaz ederim..

*Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun.

*Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun

*İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya! Vakıa Suresi 68-70 Kadir Geceniz mübarek olsun.

*İste, verir... Af dile, eder... Tövbe et, affeder... Allah içinizden geçen her dileği hayırlısı ile kabul etsin. Gönlünüzdeki tüm güzellikler bu geceye semaya ersin. Hayırlı geceler, Kadir Geceniz mübarek olsun.

*Allah'ım sen bizleri bir Hak aşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayım. Hayırlı Kandiller.

*Rabbim bu gecenin hürmetine Affettiği Kullarından eylesin Cümlemizi (amin) Hayırlı Kandiller. Kadir Geceniz mübarek olsun.

*Mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Duâ", İnsanın kendi kendine yetmediği gerçeğinin itirafıdır. Ve kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir...Dualarda olmak, dualarda buluşmak dileğiyle Kadir Gecesi mübarek olsun.

Kadir; değer, ölçü demek. Arapça kelime, kader ile aynı kökten. Allah'ın "bin aydan daha hayırlı" diye müjdelediği her kadirin kaderimizde bir payı vardır. Eskiler “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil.” derdi.

*Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.

*"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] 'Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O'na hayran' Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Kadir Gecesi dini, kısa mesajlar ve Whatsapp durumu

