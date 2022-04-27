Kılıçdaroğlu'ndan partililere çağrı: Durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden

Dün gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Eğer yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı "Bana katılın ya da yolumdan çekilin" açıklamasıyla ilgili konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben; bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım.

Vatanını satanlarla kavga etmek lazım dedim. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım. Ben bunu söylemek durumundayım. Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz. Böyle bir Türkiye'yi ben istemem.

İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım? Milyonlarca çocuk karanlığa mahkum edildi. Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, ne yiyor? Bunu düşünen var mı? Ben onların dramını yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Bunu da yaşadım ve o konuşmayı yaptım. Bu iktidar bu sorunu çözemez.

Sorunun çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim. Eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz eğer hayır biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun. " .