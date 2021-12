Very Peri rengi nedir? Very Peri rengi nasıl bir renk? Very Peri 2022'nin rengi seçildi

Very Peri rengi nedir? Very Peri rengi nasıl bir renk? Pantone 2022 yılının rengini açıkladı. Renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone 2022'nin renginin Very Peri olduğunu duyurdu. Adı ilk defa duyulan bu renk merak uyandırdı. Very Peri renginin nasıl olduğu ve tonu insanlar tarafından internette oldukça fazla araştırıldı. Very Peri sıfırdan oluşturulmuş bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Pantone mevcut renklerin arasından bir renk seçmek yerine yeni bir renk oluşturdu ve buna Very Peri adı verildi.