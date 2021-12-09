Very Peri rengi nedir? Very Peri rengi nasıl bir renk? Very Peri 2022'nin rengi seçildi
Very Peri rengi nedir? Very Peri rengi nasıl bir renk? Pantone 2022 yılının rengini açıkladı. Renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone 2022'nin renginin Very Peri olduğunu duyurdu. Adı ilk defa duyulan bu renk merak uyandırdı. Very Peri renginin nasıl olduğu ve tonu insanlar tarafından internette oldukça fazla araştırıldı. Very Peri sıfırdan oluşturulmuş bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Pantone mevcut renklerin arasından bir renk seçmek yerine yeni bir renk oluşturdu ve buna Very Peri adı verildi.
2021-12-09 16:41:56
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone herkesin merakla beklediği rengi açıkladı. Pantone 2022 yılının rengini Very Peri olarak açıkladı. Bu açıklamanın ardından insanlar Very Peri rengi nedir? Very Peri rengi nasıl bir renk?" sorularını internette araştırmaya başladı. Adı ilk defa duyulan bu renk merak uyandırdı. Very Peri renginin nasıl olduğu ve tonu insanlar tarafından internette oldukça fazla araştırıldı. Very Peri sıfırdan oluşturulmuş bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Pantone mevcut renklerin arasından bir renk seçmek yerine yeni bir renk oluşturdu ve buna Very Peri adı verildi. İşte Very Peri rengine dair detaylar...
Very Peri rengi nedir?
Very Peri 2022'yılının rengidir. Very Peri rengi mavinin sabitliğini kırmızının heyecanıyla harmanlanarak elde edildi.
Very Peri rengi nasıl bir renk?
‘Sakinliğe ilham veren ancak menekşe kırmızısı alt tonla canlandırılan bir mavi' olarak tanımlanan Very Peri rengi yeni yılda pek çok kişinin favori rengi olacağa benziyor.
Very Peri 2022'nin rengi seçildi
Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi. PANTONE 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri, yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeyi cesaretlendiren canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor" dedi.
İşte Very Peri renk örenekleri
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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