Bu besinleri asla akşam tüketmeyin! Çünkü...

Uyku kaçtı mı bir daha gelmesi oldukça zor olur. Sabahlara kadar yatakta döner durursunuz. Bu duruma bazen yediğimiz besinler de neden olabiliyor. Peki hangi besinler uyku kaçırıyor? Hangi besinler uyumadan önce tüketilmemeli? Gelin birlikte bakalım...



Bazı besinler var ki akşam tüketildiğinde uykuyu kaçırıp sabaha kadar yatakta dört dönmenize sebep olur. Bu besinleri akşam tüketmemeye özen göstererek rahat bir uyku uyuyup güne güzel bir şekilde başlayabilirsiniz. Fakat uyumak istemiyor veya uykunuz açılsın istiyorsanız bu besinleri tüketmenizde fayda var.

Hangi besinler uykunun kaçmasına neden oluyor?

Gün içerisinde ve bilhassa uyumaya yakın tükettiğiniz besinlerdeki baharat ve acı düzeyi artarsa uykunuz kaçabilir. Ayrıca hassas bir mideye sahipseniz bu konuda ekstra dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü fazla baharatlı besinler tüketildiğinde mide ağrısı, mide ekşimesi gibi mide rahatsızlıkları görülebiliyor.

Kayısı içeriğindeki karbonhidrat sayesinde vücuda bol miktarda enerji sağlar. Aynı zamanda lifli yapısı sayesinde de dolaşım sistemini çalıştırır. Uyumadan önce tüketeceğiniz beş altı adet kayısı vücudu uyaracak ve uykunuzun kaçmasına neden olacaktır.

Çikolata da tıpkı kahve gibi vücudu uyaran bir besindir ve çikolatanın bu etkisi on iki saate kadar devam edebilir. Bu yüzden bilinçli olarak uykunuzu açmak istiyorsanız bitter çikolata tüketebilirsiniz. Fakat iyi uyumanız gereken bir geceyse asla tüketmeyin.

Uyumaya yakın bir saatte yiyeceğiniz fasulye, nohut, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi "gaz yapan" besinler hazımsızlığa neden olarak uykunuzu kaçırabilir.

Portakal, greyfurt gibi narenciyeler vücuda enerji vererek uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Bu yüzden uyumadan evvel onları soyup da afiyetle tüketmenizi önermiyoruz.

Kırmızı ve sarı elma, şeker bakımından çok zengin bir besindir. Elmanın içerisinde bulunan bu doğal şeker kan şekerinin dengelenmesini sağlayarak dinçlik verir. Dolayısıyla uykunuzu gayet kolay bir şekilde kaçırabilir. Ayrıca yeşil elma da sabahları tüketildiğinde uykuyu açıp dinçlik verecektir.

Soğan; karbonhidrat, C vitamini, B6 vitamini, potasyum, folat ve manganez açısından çok zengin bir besindir. Bu sayede vücudu uyarır. Akşam yatmaya yakın soğan tüketmenizi uykunuz kaçabileceği için tavsiye etmiyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.