Formasyon alanlar uzman öğretmen olabilir mi? Formasyon ile doğrudan uzman öğretmen olunur mu? Formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavına girecek mi? Bir milyon öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi TBMM'den geçti. Kanun ile birlikte uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulaması hayata geçirilecek. Uzman öğretmen olmak için 10 yılı doldurmuş olmak gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak. Formasyon eğitimi alan binlerce öğretmen de kendilerinin sınavdan muaf olup olmayacağını merak ediyor.

Formasyon alanlar uzman öğretmen olabilir mi? Formasyon ile doğrudan uzman öğretmen olunur mu? MEB bünyesinde görevli bir milyon öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanun teklifi TBMM'den geçti. Kanuna göre öğretmenlere kariyer imkanı tanınacak ve öğretmenler meslekte kariyer basamaklarını çıktıkça alacakları maaş da artacak. Kanun ile birlikte uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulaması hayata geçirilecek. Uzman öğretmen olmak için 10 yılı doldurmuş olmak gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf olacak. Formasyon eğitimi alan binlerce öğretmen de kendilerinin sınavdan muaf olup olmayacağını merak ediyor.

Formasyon alanlar uzman öğretmen olabilir mi?

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik kademeleri ile birlikte öğretmenlerin alacakları ücret de artacak.Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Peki formasyon yapmış öğretmenler doğrudan uzman öğretmen olabilir mi? Formasyon alanlar uzman öğretmenlik sınavına girecek mi?

Formasyon ile doğrudan uzman öğretmen olunur mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer'den uzman öüretmenlik konusu ile ilgili öenmli bir açıklama geldi. Özer açıklamasında "Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar." dedi.

Uzman öğretmen olma şartları nedir?

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası verilecek.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.