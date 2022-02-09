Dershane öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi? Dershane ve özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavına katılabilir mi? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçti. Ancak kanunla ilgili pek çok soru işaretleri de yer alıyor. Özel okul, dershane ve kolej öğretmenlerinin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına girip giremeyeceği merak ediliyor.

Dershane öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi? Dershane ve özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavına katılabilir mi? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçti. Ancak kanunla ilgili pek çok soru işaretleri de yer alıyor. Özel okul, dershane ve kolej öğretmenlerinin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavına girip giremeyeceği merak ediliyor.

Öğrermenlik Meslek Kanunu nihayet TBMM'den geçti. Kanun 2023'te geçerli hale gelecek. Bir milyona yakın kişiyi ilgilendiren kanunun detayları da belli olmaya başlandı. Öğretemnlik Meslek Kanunu'nun en temel özelliği öğretemenlere kariyer basamağı sunması oldu. Kanunda "adaylık", "öğretmenlik", "uzman öğretmenlik" ve "başöğretmenlik" olmak üzere 4 basamaklı bir kariyer gelişim sistemi tanımlandı. Öğretmenler bu basamakları çıktıkça aldıkları ücret de aratacak. Özel okul öğretmenleri ve dershane öğretmenlerinin uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavına katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.

Dershane öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?

Öğrermenlik Meslek Kanunu sadece kamuda görevli olan öğretmenleri ilgilendirmiyor. Kanun özel eğitim kurumlarında görevli olan öğretemnleri de apsıyor. Özel okulda görevli öğretemnler de başöğretmen ve uzman öğretmen olabilecek.

Dershane ve özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavına katılabilir mi?

Dershane ve özel okul öğretmenleri MEB'in açtığı eğitimlere katılabilecek ve sertifika alabilecek. Ancak bunun için bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Uzman Öğretmen olma şartları neler?

Öğretmenlik mesleğini yapan ve 10 yılı dolduranlar uzman öğretmen olabilecek.

Uzman öğretemnlik için yapılan sınavdan da geçmek gerekiyor.

Yüksek Lisans yapmış öğretmenler uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Uzman öğretemn unvanı alanlara hem bir derece verilecek hem de maşalarında 1000 lira artış olacak. .