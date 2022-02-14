Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Özer daha önce uzman öğretmenlik sınavına girmiş ve uzman öğretmen olanların haklarının bugünden itibaren başladığını açıkladı. Peki uzman öğretmenler ne kadar maaş alacak? Uzman öğretmen Şubat maşı 1000 TL fazla mı yatacak?

Bir milyona yakın öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kamuda görevli 75 bin 669 uzman öğretmen kendi maaşlarında 1000 lira artış yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili merakla beklenen açıklama geldi.

Uzman öğretmen maaş artışı 2022

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmen maaşı arttı mı?

Daha önce uzman öğretemn unvanını almış olan binlerce kişi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama geldi. Bakan Özer, Kanun'un geçici maddesinde, "Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanun'un sağladığı haklardan yararlanır." hükmünün yer almasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." yanıtını verdi.

Kaç kişi uzman öğretmen oldu?

2022 yılı itibari ile kamuda 75 bin uzman öğretmen oldyğu öğrenildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 75 bin öğretmenin maaşında 1000 TL artış olacak.

Uzman öğretmenler ne kadar maaş alacak?

Uzman öğretmenlerin maaşı yeni düzenleme ile birlikte bin lira artacak. Daha önce ortalama 7.000 ile 7.500 arası ner maaş alan uzman öğretmen yeni kanunla birlikte 8000-8.500 TL arası maaş alacak.