DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ELDER'den elektrik tarifeleri açıklaması
'Bosnalı Viking' doğduğu evi balta atölyesine çevirdi
HÜDA PAR'dan hükümete uyarı: Kesintisiz zamlar, sosyal ve siyasi kaoslara kapı arayabilir
Nusret sevgililer günü paylaşımı | Nusret ne paylaştı ve ardından sildi?
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlar İngiliz The Times'a konuştu
Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak?
DAP şimdi de borsaya geliyor!
THY Ukrayna uçuşları devam ediyor mu?
Habertürk'e tepki yağıyor
Rusya Ukrayna savaşı çıkarsa altın ne olur? Gram altın yükselir mi? Rusya Ukrayna savaşı altın ve dolara etkisi ne olur?
Bakan Özer’den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
Ayçiçek yağı ucuzlayacak mı? (A-101, BİM, ŞOK) Ayçiçek yağı fiyatı düştü mü? KDV indirimi ayçiçek yağında var mı?
Nüfusmatik nedir? Nüfusmatik hangi işlemleri yapabiliyor?
Zincir marketlerden ''KDV'' açıklaması
Savaş korkusu yüzünden Ukraynalı zenginler özel uçaklarla ülkeden kaçıyor

TIMETURK / GENEL / Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Özer daha önce uzman öğretmenlik sınavına girmiş ve uzman öğretmen olanların haklarının bugünden itibaren başladığını açıkladı. Peki uzman öğretmenler ne kadar maaş alacak? Uzman öğretmen Şubat maşı 1000 TL fazla mı yatacak?

1 Saat Önce
2022-02-14 15:17:35
Uzman öğretmen maaş artışı 2022 | Uzman öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen 1000 TL ne zaman yatacak?

Bir milyona yakın öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kamuda görevli 75 bin 669 uzman öğretmen kendi maaşlarında 1000 lira artış yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili merakla beklenen açıklama geldi.

Uzman öğretmen maaş artışı 2022

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmen maaşı arttı mı?

Daha önce uzman öğretemn unvanını almış olan binlerce kişi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den açıklama geldi. Bakan Özer, Kanun'un geçici maddesinde, "Bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanun'un sağladığı haklardan yararlanır." hükmünün yer almasına ilişkin soru üzerine, "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." yanıtını verdi.

Kaç kişi uzman öğretmen oldu?

2022 yılı itibari ile kamuda 75 bin uzman öğretmen oldyğu öğrenildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 75 bin öğretmenin maaşında 1000 TL artış olacak.

Uzman öğretmenler ne kadar maaş alacak?

Uzman öğretmenlerin maaşı yeni düzenleme ile birlikte bin lira artacak. Daha önce ortalama 7.000 ile 7.500 arası ner maaş alan uzman öğretmen yeni kanunla birlikte 8000-8.500 TL arası maaş alacak.

Uzman Öğretmenlik, Başöğretmenlik için kaç saatlik eğitim programı olacak?
İLİŞKİLİ HABERUzman Öğretmenlik, Başöğretmenlik için kaç saatlik eğitim programı olacak?
Uzman öğretmen maaşı 1000 lira artacak mı? Şubat'ta ve Mart'ta uzman öğretmenler 1000 TL yatırılacak mı?
İLİŞKİLİ HABERUzman öğretmen maaşı 1000 lira artacak mı? Şubat'ta ve Mart'ta uzman öğretmenler 1000 TL yatırılacak mı?
Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?
İLİŞKİLİ HABERUzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı? Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş