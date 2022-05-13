Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak? 2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek? Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Bir milyondan fazla öğretmenin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından biri olan öğretmenlere kariyer imkanının detayları belli oldu. Şartları taşıyanlar uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Uzman öğretmen olmak isteyen ve başvuru yapacak olanlar eğitimlerin hangi tarihte olacağını merak ediyordu. Uzman öğretmenlik eğitim başlangıç tarihi MEB tarafından duyuruldu.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak? 2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek? Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Bir milyondan fazla öğretmenin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımlarından biri olan öğretmenlere kariyer imkanının detayları belli oldu. Şartları taşıyanlar uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Uzman öğretmen olmak isteyen ve başvuru yapacak olanlar eğitimlerin hangi tarihte olacağını merak ediyordu. Uzman öğretmenlik eğitim başlangıç tarihi MEB tarafından duyuruldu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkanı tanınacak. Aday öğretmenlikten sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmen olabilmek için ise bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlayan, uzman öğretmenlik için gerekli mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak?

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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Kaç uzman öğretmen var?

Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu anda bizim eğitim sistemimizde 75 bin 669 uzman öğretmen, 88 başöğretmen var. Kanun'da da ifade edildiği üzere bu uzman öğretmenlerimiz ile başöğretmenlerimiz, Kanun'un vermiş olduğu tüm hakları bugünden itibaren almaya başlayacaklar." demişti.

Uzman öğretmen maaş artışı 2022

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek.