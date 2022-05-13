222 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen eğitim programı başvurusu ne zaman? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğrencilere kariyer imkanı getirildi. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları halinde girecekleri eğitim ve sına sonrasında uzman öğretmen ve başöğretiem unvanı alacak. Uzman öğretmenlik sınav takvimi ve eğitim programı belli oldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge MEB'in internet sitesinde yayınlandı. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen eğitim programı başvurusu ne zaman? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğrencilere kariyer imkanı getirildi. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları halinde girecekleri eğitim ve sına sonrasında uzman öğretmen ve başöğretiem unvanı alacak. Uzman öğretmenlik sınav takvimi ve eğitim programı belli oldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge MEB'in internet sitesinde yayınlandı. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen başvurusu ne zaman başlayacak?

Yüz binlerce öğrenci Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en büyük kazanımı olan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygylamasının ne zaman devreye alınacağını merak ediyordu. Beklenen duyuru sonunda yapıldı. Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman?

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmen eğitim programı başvurusu ne zaman?

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlaaycak?

öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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