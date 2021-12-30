Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmen olacak mı? Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzmanlık sınavından muaf mı olacak? Uzman öğretmenlik için tezsiz yüksek lisans kabul edilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon öğretmeni ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detayları geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı. Erdoğan uzman öğretmen ve baş öğretmenlik sınavlarının yapılacağını yüksek lisan yapmış olan öğretmenlerin uzman öğretmenlik sınavından muaf olacağını açıklamıştı. Tezsiz yüksek lisans yapmış olan binlerce öğretmen de kendilerinin uzmanlık sınavından muaf olup olmayacağını araştırmaya başlamıştı. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı konuşmada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun detaylarından bahsetti. Erdoğan uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlşik uyguylamasının da yeniden devereye alınacağını belirtti. Erdoğan açıklamasında yüksek lisans yapmış olan öğretmenlerin uzman öğretmen sınavından muaf olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmen olacak mı? Uzman öğretmenlik için tezsiz yüksek lisans kabul edilecek mi? Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzmanlık sınavından muaf mı olacak? sorusu pek çok öğretmen tarafından sorulmaya başlandı.

Cumhrubaşkanı Erdoğan 20'nci Milli Eğitim Şurası'nın açılışında yaptığı akonuşma ile Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair detayları paylaştı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri, sorumlukları netleştiriyoruz. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik getiriyoruz. Eğitimi başarıyla tamamlayan, sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz hem derece alacak hem maaşlarında bin lira artış olacak. Yüksek lisan yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek maaşlarında 2 bin lira artışa gideceğiz Doktora yapmış öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf tutulacaktır. Böylece öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için çok önemli teşvikler vereceğiz."

Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzman öğretmen olacak mı?

Tezsiz yüksek lisans yapanların uzamanlık sınavından muaf olup olmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer'den bir açıklama geldi. Özer açıklamasında şunları söyledi: "Uzman öğretmenlikte 10 yıl deneyimi olan öğretmenlerimiz bir eğitimden geçecekler, eğitimden geçtikten sonra yazılı sınava girecekler. Yazılı sınavda başarılı olan, 10 yıl görev yapan öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar. Uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 liralık iyileştirme olacak."

Uzman öğretmenlik için tezsiz yüksek lisans kabul edilecek mi?

Özer açıklamasının devamında herkesin merak ettiği soruya yağtığı şu açıklama ile yanıt verdi: "10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, yüksek lisans yapmışsa alanı ne olursa olsun, tezli olsun, tezsiz olsun, uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf olacaklar."

Tezsiz yüksek lisans yapanlar uzmanlık sınavından muaf mı olacak?

Tezli yada tezsiz olsun yüksek lisansını tamamlayan tüm öğretmenler uzmanlık sınavından muaf olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.