2022-2023 uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? 1 milyona yakın öğretmenin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada 'Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu.' dedi. Öğretmen haklarını ciddi oranda iyileştirecek olan Öğretmen Meslek Kanunu ile uzman öğretmen ve baş öğretmen uygulaması da devreye girecek. Binlerce öğretmen de 2022 yılında uzman öğretmen sınavının ne zaman yapılacağını ve uzman öğretmen maaşının ne kadar olacağını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20. Milli Eğitim Şurası açılış programında Öğretmenlik Meslek Kanunu detylarında bahsetmişti. Kanunun en dikkat çeken taraflarından biri uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının yeniden uygulanmaya başlaması. Binlerce kişi kanunun çıkmasından sonra 2022-2023 uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? sorusuna yanıt armaya başladı. Yüz binlerce öğretmeni heyecanlandıran bu kanunun çıkması merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise kanunun TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları belirtti: "Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM'ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

2022-2023 uzman öğretmen sınavı ne zaman?

2023 uzman öğretmen sınavı için öncelikle kanunun TBMM'den geçmesi gerekiyor. Kanun TBMM'den geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav günlerini belirleyip kamuoyuna açıklayacak. Önümüzdeki aylarda sınav tarihlerinin belli olması muhtemel görünüyor.

2022 Uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda yaptığı açıklamada öğretmenlere müjde üstüne müjde verdi. Erdoğan öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen sınıflarına yükselmesinin de mümkün olduğunu duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. "

Daha önce uzmanlık sınavını kazananlar otomatik olarak uzman öğretmen olacak?

Milli Eğitim Bakanlığında, 75 bin dolayında daha önce yapılan uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin, kanun yürürlüğe girdikten sonra otomatik olarak uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor. Öte yandan MEB'de 600 bine yakın 10 yılını doldurmuş öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek.

75 bin öğretmen de baş öğretmenlik sınavına girecek?

Halihazırdaki 75 bin dolayında uzman öğretmen de kanunun ardından başöğretmenlik için de aday adayı olmuş olacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?

1- Öğretmenlik kariyer mesleği olarak tanımlanarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştirilecek.

2- Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı iptal edilecek. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunacak.

3- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere "uzman öğretmenlik" imkanı getiriliyor. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenler, hem bir derece alacak, hem de maaşlarında 1000 lira artış olacak. Yüksek lisans yapmış öğretmenler ise sınavdan muaf tutulacak.

4- 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacak. Bu öğretmenlere ilave bir derece verilecek, maaşlarında da 2000 lira artışa gidilecek.

5- Doktora yapmış öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak. Böylece öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunulurken, lisans üstü eğitim için de çok önemli teşvikler verilecek.

6- Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600`e çıkarılacak.

7- Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımı da ortadan kaldırılıyor. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak.

8- Mecburi hizmet yükümlülüğü (3+1) devam edecek. Bakan Özer, "Yeni başlayan öğretmenlerimizin 3+1 mecburi hizmet yükümlülüğü devam edecek. Onun haricindeki özlük hakları, atamalar, disiplin süreçleri, tayinler, diğer tüm süreçler, artık kadrolu öğretmenlerle eşit hale gelmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.