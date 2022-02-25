Uzman öğretmenlik ne zaman başlayacak? 2022 Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Geçtiğimiz haftalarda Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Daha önce uzman öğretmen unvanı alan binlerce kişi kanunun yürürlüğe gireceği zamanı merakla beklerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş bir açıklama geldi.

1 milyondan fazla öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'den geçtikten kısa süre sonra Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Öğertmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı sunuluyor. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman ve baş öğretemnlik olmak üzere öğretmenlere yeni haklar getiren bu kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği merak ediliyor.

Uzman öğretmenlik ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair önemli açıklamalarda bulundu. Özer şunları söyledi: "15 Mart'a kadar öğretmen ve paydaşlarımızdan görüş alıp son şeklini verdikten sonra yönetmeliği yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşacağız ve süreci başlatacağız."

Özel Okul öğretmenleri uzman öğretmen olabilir mi?

Bakan Özer, yönetmelik taslağında meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlere 180 saatlik, uzmanlıkta 10 yılını dolduranlara da 240 saatlik bir kurs verilmesi ve böylece uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe geçiş sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları kaydetti: "Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreçlerine bizim resmî okullardaki öğretmenlerimiz değil, diğer özel öğretim kurumlarındaki tüm öğretmenlerimiz de katılabilir, gerekli eğitimlerden sonra sertifika alabilirler. Bu eğitimleri, öğretmenlerimizi desteklemek üzere düzenliyoruz, bu sebeple bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Sınavlar da uzman öğretmenlikteki minimum 180 saat, başöğretmenlikteki minimum 240 saatlik eğitimin içeriğinden olacak. Dolayısıyla sınavla ilgili kaygılanacak bir durum da söz konusu değil. Zaten yüksek lisansını yapmış ve 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, uzman öğretmenlikle ilgili yapılacak olan sınavdan muaf olacaklar, diğer taraftan doktorasını yapmış olan öğretmenlerimiz de uzman öğretmenler için yapılacak sınavdan muaf olmuş olacaklar.



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