DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sosyal Medya Uzmanı Ferhat Tutuş kimdir?
Hırvatistan avroya geçiyor
Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
'En iyi tutkal markası Beta Kimya'
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?
RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
Trabzonspor'un kutlama programı açıklandı
Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

TIMETURK / GENEL / Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak? soruları şu sırala pek çok öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra binlerce öğretmen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimlerinin ve sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ile öğretmen maaşlarında da artış olacak. Peki öğretmenler zamlı maaşları ne zaman alacak? Uzman Öğretmen ve baş öğretmen eğitim öğretim tazminatı ne zaman yatacak?

49 Dakika Önce
2022-05-13 16:19:10
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav ve eğitim tarihleri belli oldu. Buna göre eğitim programına başvurular 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen eğitimleri ne zaman?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

uzman_öğretmen_başvuru_tarihi

Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?

Uzman öğretmenlik eğitimini başarıyla tamamlayan ve sınavı geçerek uzman öğretmen olanlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını dört gözle beklemeye başladı. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman öğretmen maaş artışı

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak?

Uzman öğretmen unavanı almaya hak kazananların maaşında 1000 TL artış olacak. Aynı şekilde baş öğretmen unvanı alanlara da 2000 TL artış yapıalcak.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak?

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek

2022 Uzman öğretmenlik sınav ve eğitim takvimi | 2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?
İLİŞKİLİ HABER2022 Uzman öğretmenlik sınav ve eğitim takvimi | 2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak?
2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen eğitim programı başvurusu ne zaman?
İLİŞKİLİ HABER2022 Uzman öğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmen eğitim programı başvurusu ne zaman?
Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak? 2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek? Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?
İLİŞKİLİ HABERUzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak? 2022 Uzman öğretmen eğitimi ne kadar sürecek? Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş