Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak? soruları şu sırala pek çok öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra binlerce öğretmen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimlerinin ve sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ile öğretmen maaşlarında da artış olacak. Peki öğretmenler zamlı maaşları ne zaman alacak? Uzman Öğretmen ve baş öğretmen eğitim öğretim tazminatı ne zaman yatacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge MEB'in internet sitesinde yayımlandı. Yüz binlerce öğretmenin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınav ve eğitim tarihleri belli oldu. Buna göre eğitim programına başvurular 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen eğitimleri ne zaman?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak?

Uzman öğretmenlik eğitimini başarıyla tamamlayan ve sınavı geçerek uzman öğretmen olanlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını dört gözle beklemeye başladı. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman öğretmen maaş artışı

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek.

Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak?

Uzman öğretmen unavanı almaya hak kazananların maaşında 1000 TL artış olacak. Aynı şekilde baş öğretmen unvanı alanlara da 2000 TL artış yapıalcak.

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlayacak?

Eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.