Üniversite öğrenciler nasıl ücretsiz muayene ve ilaç alır? 25 yaşından büyük öğrenciler nasıl sigortalı olur? Ülkemizde üniversite öğrencileri sağlık hizmetinden sigorta kapsamında 25 yaşına kadar faydalanabiliyor. 25 yaşında anne ve basının sigortası üzerinden otomatik olarak yararlanan öğrenciler 25 yaşından sonra ise sigortadan düşüyor. Peki bu durumda üniversite öğrencileri ne yapmalı? Yapılması gereken aslında çok basit. 25 yaşına giren bir genç eğer çalışmıyorsa Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testine girmeli ve GSS kapsamında sigortalı olmalıdır.

Üniversite öğrenciler nasıl ücretsiz muayene ve ilaç alır? 25 yaşından büyük öğrenciler nasıl sigortalı olur? Ülkemizde üniversite öğrencileri sağlık hizmetinden sigorta kapsamında 25 yaşına kadar faydalanabiliyor. 25 yaşında anne ve basının sigortası üzerinden otomatik olarak yararlanan öğrenciler 25 yaşından sonra ise sigortadan düşüyor. Peki bu durumda üniversite öğrencileri ne yapmalı? Yapılması gereken aslında çok basit. 25 yaşına giren bir genç eğer çalışmıyorsa Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testine girmeli ve GSS kapsamında sigortalı olmalıdır.

Milyonlarca üniveriste öürencisi belli bir yaşa gelince sigortadan düşüyor. Bunu sürpriz bir şekilde hastaneye gidince öürenen gençler bu durumda ne yapacaklarını araştırıyor. Öğrenciler sağlık sigortası hizmetini 25 yaşına kadar anne ve babasının üzerinden alıyor. 25 yaşından sonra ise bu hizmetten faydalanma süresi sona eriyor.

25 yaşından büyük üniversite öğrencileri nasıl sigortalı olur?

25 yaşından büyük ve her hangi bir işte sigortalı olarak çalışmayan öğrenciler devletin ücretsiz muayene ve ilaç hizmetinden kısa bir işlem yaparak yararlanabilir. Bunun için öncelikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) gelir testine girmesi gerekiyor. Ülkemizde sigortası olmayanlar GSS kapsamımda sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. GSS testine girmek için kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurulmalı. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir 1192.50 liranın altında çıkarsa, GSS primi ödenmiyor.



GSS nedir?

Türkiye, Genel Sağlık Sigortası sistemi kapsamında evrensel sağlık hizmetlerine sahiptir. Bu sistem kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm sakinler, SGK ile sözleşmeli hastanelerde ücretsiz tıbbi tedavi alabilmektedir.

GSS, ülkedeki her bireyin sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir sigorta sistemidir. Bu sisteme göre yaşanacak olumsuzluklar karşısında devlet kurumlarında tedavi görmek ve muayene olmak için ek ücret ödenmez. Ülke genelinde geçerli olduğu için belirli bir bölge sınırlaması yoktur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.