DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke

Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke

EPDK'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'nin 95 oktan benzinin satış fiyatı içindeki yüzde 27.24 ile Avrupa'nın en düşük vergi alan ülkesi haline geldi.

1 Gün Önce
2021-10-13 08:59:24
Türkiye akaryakıtta en düşük vergili ülke

Dünya Gazetesinde yer alan habere göre, Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV'den karşılanıyor. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. Yani akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV sıfır noktasına kadar geriledi. Bu durumda artan maliyetin vergi yoluyla karşılanmasının da sonuna gelinmiş oldu.

Eğer önümüzdeki dönemde kur ve petrol fiyatındaki artış devam ederse, her artış pompa fiyatına yansıyacak. Burada, LPG ve motorinde ÖTV sıfıra kadar inerken, benzinde halen küçük bir marj bulunuyor.

Bu konuda vergialgi.net'te bir makale yayınlayan Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, DÜNYA'ya yaptığı açıklamada, sistemin şu ana kadar akaryakıt kaynaklı enflasyonun önlendiğini söyledi.

Eşel mobil sistemden vaz geçilmesi halinde verginin fiyata eklenerek litre başına 2.5-3 lira arasında zammın otomatik olarak pompa fiyatına yansıtılacağı anlamına geldiğini bildirdi.

"EN YÜKSEK VERGİLİ ÜLKEDEN, EN DÜŞÜK VERGİLİ ÜLKE HALİNE GELDİK"

Eşel mobil sistemine enflasyonla mücadelede alınan tedbirler kapsamında 14 Mayıs 2018'de geçildiğini hatırlatan Nazmi Karyağdı, bu tarihten itibaren uluslararası petrol fiyatında ve döviz kurunda meydana gelen artışların halka yansımaması için artışların ÖTV'den karşılandığını kaydetti.

Başka bir ifade ile akaryakıtta rafineri çıkış fiyatı artması halinde, perakende tarafa yüklenen vergiden bu artış kadar vazgeçildiğinin altını çizen Karyağdı, kısa süre sonra vazgeçilen sistemin Nisan 2019'da yeniden devreye alındığını bildirdi.

Türkiye'nin yıllardır Avrupa'da akaryakıttan oransal olarak en fazla vergi alan ülke konumunda olduğunu dile getiren Nazmi Karyağdı, bu oranın 2005 yılında kurşunsuz benzinde yüzde 75'i, motorinde ise yüzde 65.09'u gördüğünü aktardı.

EPDK'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'nin 95 oktan benzinin satış fiyatı içindeki yüzde 27.24 ile Avrupa'nın en düşük vergi alan ülkesi haline geldiğini söyleyen Karyağdı, bu oranın İtalya'da yüzde 62.06, AB ortalamasında ise yüzde 56.87 olduğunu belirtti.

Motorinde de Türkiye'nin vergi oranı yüzde 28.62 iken AB ortalamasının yüzde 52.36 olduğuna değinen Karyağdı, LPG'de ise Türkiye'deki vergi oranının yüzde 43.68 olduğunu vurguladı.

TL DEĞERLENDİ, ÖTV GELİRİ 10 MİLYAR LİRA DÜŞTÜ

Nazmi Karyağdı, eşel mobil sisteminin uygulama sürecinde, Türk Lirası'nın değer kazandığı dönemlerde akaryakıt kaynaklı ÖTV gelirlerinde ciddi azalma yaşandığı bilgisini verdi. Buna göre 2017 yılında 65 milyar 622 milyon lira olan ÖTV geliri, TL'nin değerlendiği 2018'de 55 milyar 593 milyar liraya geriledi. 2019'da 60.1 milyar lira olan ÖTV tahsilatı, 2020'de 69 milyar lirayı bulurken, bu yılın Ocak-Eylül dönemindeki tahsilat 26 milyar 178 milyon lira oldu.

Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen maliye politikasının aracı olarak uygulanan sistemin vergi gelirini azaltmasına karşın, vatandaş ve işletmelerin fiyat artışına maruz kalmasını önlediğini vurgulayan Karyağdı, bunun maliyet enfl asyonunu önemli ölçüde azalttığını dile getirdi.

ÖTV kaynaklı azalan vergi geliri için yeni kaynak arayışlarına girişildiğine değinen Nazmi Karyağdı, bunları, "Tütün ve alkol ürünleri üzerindeki ÖTV'nin artırılması, finansman gider kısıtlaması, araç giderlerinin %70'inin gider yazılması, bu yıl %20'ye inmesi gereken kurumlar vergisi oranının %25'e çıkarılması vb. gibi" şeklinde sıraladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

mehmet

tabi hatta hiç vergi bile vermiyoruz ...

Görüş Bildir Bizimle Paylaş