Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak? Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü üzerine Ümitcan Uygun'un adı kamuoyunda sıkça duyulmaya başlanmıştı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un adı bir cinayete daha karıştı. Ankara'nın Mamak ilçesinde evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümü üzerine Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Uygun için müebbet isteniyordu. Mahkeme kararını verdi...

Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak? Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü üzerine Ümitcan Uygun'un adı kamuoyunda sıkça duyulmaya başlanmıştı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un adı bir cinayete daha karıştı. Ankara'nın Mamak ilçesinde evinde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümü üzerine Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Uygun için müebbet isteniyordu. Mahkeme kararını verdi...

Esra Hankulu Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuştu. Esra Hankulu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti. Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu.

Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı?

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edilirken mahkemeden karar çıktı. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Ankara'nın Mamak ilçesinde ihbar üzerine bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğu öğrenildi. Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun hakkında müebbet hapis cezası isteniyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca E.H. isimli şahsın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde gerekli adli inceleme ve araştırmalar yapılmış olup şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere cenazesi Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir. Olay günü, olay yerindeki evde bulunan F.G., D.C. ve Ü.U. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine kolluk tarafından gözaltına alınmışlardır. C.Savcısı tarafından savunmaları alınan şüphelilerden Ü.U., kasten öldürme suçundan tutuklanmak üzere, diğer şüpheliler F.G ve D. C. suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir."

Başsavcığılığın katil zanlısını Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmesinden 1 saat sonra Ümitcan Uygun'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklandığı açıklandı.