Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak? Ankara'da 25 yaşındaki genç kadın Esra Hankulu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Ümitcan Uygun'a verilen hapis cezası belli oldu. Mahkeme sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak? Ankara'da 25 yaşındaki genç kadın Esra Hankulu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Ümitcan Uygun'a verilen hapis cezası belli oldu. Mahkeme sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktığında ise adı bir cinayete daha karıştı. Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındakiş Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı?

Ankara'da 25 yaşındakiş Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı. Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi?

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin devam eden davada karar çıktı. Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi.

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