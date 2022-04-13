DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Oksimetre nedir, ne işe yarar, kan ölçüm değeri kaç olmalı?
Kamyon kayalıklara çarptı: 17 ölü
Garanti Bankası BES iptali nasıl yapılır? Garanti Bankası BES iptali telefon numarası | BES nasıl iptal edilir?
Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Pazartesi Kar hangi illerde nerelerde yağacak?
Huawei MateBook 16, Türkiye'de ön satışa sunuldu
Mahkum Cemre diziden mi ayrılıyor? Cemre öldü mü? Mahkum avukat Cemre diziden mi çıkıyor?
Paşinyan'dan Türkiye açıklaması
ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı? Bakan Akar yanıtladı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Putin'e bir tepki de judocu arkadaşından: Korkakça hareketler!
Ümitcan Uygun kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? Ümitcan Uygun'a kaç sene ceza verildi? Ümitcan Uygun müebbet mi yatacak?
Akşener: TÜFE'ye göre emeklilere 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?
'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu
Gökhan Özen hakkında yakalama kararı

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?

Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?

Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak? Ankara'da 25 yaşındaki genç kadın Esra Hankulu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Ümitcan Uygun'a verilen hapis cezası belli oldu. Mahkeme sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

1 Saat Önce
2022-04-13 11:55:02
Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak?

Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı? Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi? Ümitcan Uygun cezaevinden ne zaman çıkacak? Ankara'da 25 yaşındaki genç kadın Esra Hankulu'nun ölümü üzerine başlatılan soruşturmada Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu. Ümitcan Uygun'a verilen hapis cezası belli oldu. Mahkeme sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktığında ise adı bir cinayete daha karıştı. Ankara'da evinde ölü bulunan 25 yaşındakiş Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

Ümitcan Uygun kaç sene hapis cezası aldı?

Ankara'da 25 yaşındakiş Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı. Sanık Uygun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisi isteniyordu. Mahkeme, sanık Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verdi.

Ümitcan Uygun'a kaç yıl ceza verildi?

Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin devam eden davada karar çıktı. Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası verildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş