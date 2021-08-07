Ümitcan Uygun'un abisi kimdir? Erol Uygun kimdir, neden gözaltına alındı? Esra Hankulu'nun ölümü üzerine yapılan soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun da devleti kötüleyen sosyal medya paylaşımlarından sonra ekiplerin yaptığı çalışma ile gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun'un abisi kimdir? Erol Uygun kimdir, neden gözaltına alındı? Esra Hankulu'nun ölümü üzerine yapılan soruşturmada gözaltına alınan Ümitcan Uygun "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun da devleti kötüleyen sosyal medya paylaşımlarından sonra ekiplerin yaptığı çalışma ile gözaltına alındı.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine başlatılan derinlemesine soruşturmada Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ederken Ümitcan Uygun'un 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Esra Hankulu'nun ölmeden önce geceyi Ümitcan Uygun ile geçirdiği tespit edilmişti. Ümitccan Uygun'un tutuklanmasından sonra abisinden skandal paylaşımlar geldi. Ümitcan Uygun'un abisi sosyal medyada devleti aşağılayan rezil paylaşımlarda bulundu. Peki Ümitcan Uygun'un abisi kimdir? Erol Uygun kimdi, neden gözaltına alındı?

Ümitcan Uygun'un abisi kimdir?

Esra Hankulu'nun ölümü üzerine tutuklanan ve daha önce de Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde adı sıkça geçen Ümitcan Uygun'un tutuklanmasından sonra abisi Erol Uygun skandal paylaşımlarda bulundu. Erol Uygun daha önce tehdit paylaşımları yapmıştı. Erol Uygun Müge Anlı'yı da tehdit etmişti. Erol Uygun, Esra Hankulu'nun ölümününbaş şüphelisi Ümitcan Uygun'un abisidir. Erol Uygun Yozgat'ın Yerköy ilçesindendir.

Ümitcan Uygun'un abisi daha önce basını bööyle tehdit ettmişti: "Medya fareleri ile ben bu olaydan sonra tek tek görüşeceğim. Ne kadar delikanlılar göreceğiz. Hepsine diz çöktüreceğim. Analarından emdikleri sütü haram edeceğim. Köpek gibi gezdireceğim onları tasmayla gezdireceğim sokakta"

Erol Uygun neden gözaltına alındı?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunları kaydedildi: "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 06.08.2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.