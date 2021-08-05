Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sevgilisi Aleyna Çakırın şüpheli ölümünde bir numaralı sanık olan Ümitcan Uygun bir ölüm haberiyle daha gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü olarak bulundu. Geceyi Ümitcan Uygun ile geçiren Esra Hankulu hayata veda etti. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Esra Hankulu öldürüldü mü?

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sevgilisi Aleyna Çakırın şüpheli ölümünde bir numaralı sanık olan Ümitcan Uygun bir ölüm haberiyle daha gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü olarak bulundu. Geceyi Ümitcan Uygun ile geçiren Esra Hankulu hayata veda etti. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Esra Hankulu öldürüldü mü?

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölü bulunması ile ilgili bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır olayının ardından gözaltına alınıp serbest kalan Ümitcan Uygun'un annesi 48 yaşındaki Gülay Uygun da dağlık alanda intihar etmişti. Ümitcan Uygur daha sonra sosya medyada uyuşturucu kullanırken görüntülenmiş ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da cezaevinden çıkmıştı. Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

ESRA HANKULU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ

Ankara'da bir evde 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli bir kadının öldüğü haberi üzerine ekipler çalışma başlattı. Esra Hankulu ölmeden önce geceyi Ümitcan Uygun'la geçirdiği öğrenildi. Sabah ise Esra Hankulu yatağında ölü bulundu.

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Ümitcan Uygun Esra Hankuluı'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden Ümitcan Uygun'un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu 25 yaşında genç bir kızdı. Esra Hankulu'nun eşinden boşandıoğı öğrenildi.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.