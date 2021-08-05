DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Manavgat'ta yangının daha ileriye gitmesini müdahaleler sayesinde durdurduk'
Macron ile Aliyev telefonda görüştü
Analiz: Nötr reel faiz konseptine geçiş
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Muğla’daki yangınlarda 6 tutuklama!
'Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecek'
Yangınlarda hangi ünlü ne yaptı?
Türkiye'nin orman varlığı
ABD'den 2030'a kadar elektrikli araçların satış payını yüzde 50'ye çıkarma hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Türkiye 43. sıraya yükseldi, hangi ülke kaç madalya aldı?
Yenilmez: Altaylı’nın küfür ve hakaretlerine daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
Moderna ile ilgili yeni açıklama: 6 ay sonra yüzde 93 koruyuculuk
'Yangın bölgesinde rezervasyonlar bıçak gibi kesildi'
İDDEF Ekipleri Yangın Bölgesinde

TIMETURK / GENEL / Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sevgilisi Aleyna Çakırın şüpheli ölümünde bir numaralı sanık olan Ümitcan Uygun bir ölüm haberiyle daha gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü olarak bulundu. Geceyi Ümitcan Uygun ile geçiren Esra Hankulu hayata veda etti. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Esra Hankulu öldürüldü mü?

10 Saat Önce
2021-08-05 11:42:34
Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ümitcan Uygun kimdir? Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Sevgilisi Aleyna Çakırın şüpheli ölümünde bir numaralı sanık olan Ümitcan Uygun bir ölüm haberiyle daha gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü olarak bulundu. Geceyi Ümitcan Uygun ile geçiren Esra Hankulu hayata veda etti. Peki Ümitcan Uygun tutuklandı mı? Esra Hankulu öldürüldü mü?

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölü bulunması ile ilgili bir numaralı şüpheli olan Ümitcan Uygun olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır olayının ardından gözaltına alınıp serbest kalan Ümitcan Uygun'un annesi 48 yaşındaki Gülay Uygun da dağlık alanda intihar etmişti. Ümitcan Uygur daha sonra sosya medyada uyuşturucu kullanırken görüntülenmiş ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Ümitcan Uygun 17 Temmuz'da cezaevinden çıkmıştı. Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür.

ESRA HANKULU ÖLDÜRÜLDÜ MÜ

Ankara'da bir evde 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli bir kadının öldüğü haberi üzerine ekipler çalışma başlattı. Esra Hankulu ölmeden önce geceyi Ümitcan Uygun'la geçirdiği öğrenildi. Sabah ise Esra Hankulu yatağında ölü bulundu.

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ümitcan Uygun Anlara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI MI?

Ümitcan Uygun Esra Hankuluı'nun ölü bulunmasının ardından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri devam eden Ümitcan Uygun'un adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu 25 yaşında genç bir kızdı. Esra Hankulu'nun eşinden boşandıoğı öğrenildi.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş