Udi Hindi yağı satışı yasak mı? Udi hindi yağı neden yasaklandı? Udi hindi yasaklandı mı?

Udi Hindi yağı satışı yasak mı? Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen ve Peygamber efendimizin de hakkında hadisi olan Udi Hindi bitkisinin satışı ile ilgili flaş bir karar alındı. Peki Udi hindi yasaklandı mı? Udi Hindi yağını evinden eksik etmeyen vatandaşlar Udi hindi yağı neden yasaklandı? sorusunu sormaya başladı. Şişi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü CİMER'e gelen şikâyet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi. Udi Hindi bitkisini sıkça kullanan vatandaşlar ise karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Aktarlarda sıkça satılan Udi Hindi bitkisi ve Udi Hindi yağı ile ilgili yaşanan gelişmeler Udi Hİndi yağı kullanıcılarını endişelendirdi. Sosyal medyada Udi Hindi yağının kullaılmasının yasaklandığı iddiaları üzerine binlerce kişi #udihindiyağıyasaklanmasın etiketi ile on binlerce mesaj attı. Udi Hindi yağı satışı yasak mı? Udi hindi yasaklandı mı? Udi hindi yağı neden yasaklandı?

Udi Hindi yağı satışı yasak mı?

Udi Hindi yağını sıkça kullanan vatandaşlar şu sıralar Udi Hindi yağı satışı yasak mı? Udi hindi yasaklandı mı? sorularını soruyor. Şişi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, CİMER'e gelen şikâyet üzerine Ud-i Hindi ismiyle bilinen bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satıldığı gerekçesiyle satışının durdurulmasına karar verdi. Bu karara bazı vatandaşlar sevinirken bazıları ise yerinde karar olduğunu açıkladı.

Udi hindi yağı neden yasaklandı?

Udi hindi yağının satışının durdurulması nedeni olarak bitkinin gıda olarak tüketilecek formda satışa satılması gösterildi.

Udi Hindi yağı nedir?

Udi Hindi yağı, Udi Hindi adı verilen Doğu Asya kökenli bir bitkiden elde eilen bir yağdır. Udi Hindi yağının birçok sağlık sorununa iyi geldiği iddia edilmektedir. Udi Hindi bitkisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilen şifalı otlar arasında yer alır.

Udi Hindi, Doğu Asya topraklarında yetişen bir ağaçtan elde edilmektedir. Çin'de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür.Türkiye'de Udi Hindi'nin yetiştirilme amacı ise süs bitkisi olarak kullanmasıdır. Ancak Udi Hindi, yalnızca bir süs bitkisi olmakla kalmayıp, birçok hastalığa iyi gelen eşsiz bir şifa deposu olma özelliğine sahiptir.

Udi hindi faydaları neler?

* Udi hindi tozu, bal ile karıştırıldığında antibiyotik özelliğine sahip olup enfeksiyon hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

* Mikropları atar.

* Boğazı yumuşatır ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

* Burun tıkanıklığı için de etkilidir.

* Çocuklara ve yetişkinlere udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir.

* Bademcik iltihabı ve genel iltihaplanma durumlarında udi hindi otu etkili olmaktadır.

* Balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek solunum yolunu rahatlatılabilirler.

* Mide ağrısında etkilidir.Hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle ağız kokularını giderir.

* Vücut direncini güçlendirip bedeni hastalıklara karşı korur.

* Stresi, yorgunluğu gidererek vücuda enerji verir.

* Cildi yeniler.

* Maske olarak uygulandığında ölü derileri atar ve lekelerin giderilmesini sağlar.

* Hafif dereceli yanıklar ve egzama hastalığında tercih edilen bir bitkidir

Sosyal medyadan tepki yağdı

Udi hindi yağı yasaklandı iddialarına Twitter'dan binlerce kişi tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları;

"Peygamberimizin (sav) övdüğü ve kullanın dediği, kullanan herkesin fayda gördüğü doğal bir ürünn."

"Rabbime şükürler olsun 2 yıldır çocuklarımla ne ilaç ne hastane görmedik. Udi hindi kozalak şurubu sirke her sorunumuza deva oldu elhamdülillah."

"3 senedir evimizin baş tacı. Her derdimize deva. Bu nasıl bir zihniyet aklım almıyor, her geçen gün yeni bir soytarılık. İnsanların şifa bulduğu bir nimeti yasaklamak, toplatmak ne demektir?"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.