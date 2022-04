Ucuz et nerede satılıyor? Ucuz et nereden alınır? Et ve Süt Kurumu ucuz et satıyor mu? Hangi Et ve Süt Kurumu mağazası ucuz et satıyor? Marketlerde ucuz et var mı? Vatandaşlar Ramazan öncesi et fiyatlarının bir anda yükselmesinden şikayet ediyordu. Et ve Süt Kurumu da geçtiğimiz haftalarda ete yüzde 48 oranında zam yaptığını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Ramazan ayında vatandaşları sevindiren ucuz et açıklaması geldi. Bakan Kirişci ucuz et satışının başladığını duyurdu. Peki ucuz et nasıl alınır?

Son günlerde gıda ürünlerine gelen peş peşe zamlar vatandaşın canını oldukça fazla sıktı. Hayat pahalılığı ile mücadele eden ülkemizde Ramazan ayında da zamlar gelmeye devam etti. Geçtiğimiz haftalarda Et ve Sür Kurumu da ete zam yaptığını açıklamıştı. Et fiyatlarının hızla yükseişe geçmesi vatandaşı endişelendirdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada ucuz et satışlarının başaladığını duyurdu.

Ucuz et nerede satılıyor?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci TRT Haber'in konuğuydu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kirişci ucuz et satışlarının başladığını açıkladı. Vatandaşlar da ucuz etin nerede satıldığını, nasıl alındığını araştırıyor. Kirşişçi açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda."

Ucuz et nereden alınır?

Ucuz et satışlarının başladığı haberini Kirişci verdi. Kirişçi açıklamasında piyasa fiyatının yüzde 15-20 oranında ucuza satılacağını duyurdu. Ucuz et satışları Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ardından da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde satışa başladı.

Et ve Süt Kurumu ucuz et satıyor mu?

Bakan Kirişci'nin açıklamasına göre Et ve Süt Kurumu mağazalarında ucuz et satışları başladı.

Kurban Bayramında da ucuz et satışı olacak

Mevcut stoklarımızda bir problem yok. Et fiyatları konusunda etin kaynağı olan olan yem, bir kilo etin yüzde 70'ini yemin kendisi oluşturur. Süt hayvancılığında da aynıdır bu. 1 kilo süt ile 1.3 kg yem almalı deriz. Türkiye'nin gerek büyükbaş gerek küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok.

Kurban Bayramı için de aynı şekilde mevcut stoklarımız yeterli. Kurbanla ilgili de üreticilerimizin bu mevcut piyasa şartlarını da dikkate alarak, et fiyatları da üreticimizi memnun eder düzeyde. Buradan hareketle de buraya olan ilgilerini sürdüreceklerini düşünüyoruz.

Et ve Süt kurumu yüzde 48 zam yapmıştı

Ramazan ayı öncesinde Et ve Süt Kurumu'ndan vatandaşı üzecek haber... Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. ESK'da sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükseldi.