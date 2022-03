Ete zam mı geldi? Kırmızı et, kıyma kilosu ne kadar oldu? Ete ne kadar zam geldi? Et fiyatları arttı mı?

Et fiyatları ile ilgili son dakika duyurusu vatandaşları şok etti. Ete zam mı geldi? Kırmızı et, kıyma kilosu ne kadar oldu? Et fiyatları arttı mı? Et fiyatlarına bir süredir zam geleceği iddiaları vatandaşlar arasında konuşuluyordu. Ramazan ayına sayılı günler kala kırmızı et ve et ürünlerine gelen zam vatandaşı üzdü. Hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşların cebindeki para son gelen zamlardan sonra bir miktar daha azalacak. İşte 2022 kırmızı et, kıyma ve et ürünlerine gelen zam oranı...

Ete zam mı geldi? Kırmızı et, kıyma kilosu ne kadar oldu? Et fiyatları arttı mı? sorusu sosyal medyada dolaşan haberlerden sonra vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Et ve Süt Kurumu'nda et ürünlerinde fiyat gücellemesi yapıldı. Artan fiyatlar Ramazan öncesi vatandaşları üzdü. İşte 2022 kırmızı et, kıyma ve et ürünlerine gelen zam oranı...

Ete zam mı geldi?

Et fiyatları ile ilgili son dakika duyurusu vatandaşları şok etti. Vatandaşa ucuz ve sağlıklı et ve et ürünlerin satışı yapmayı amaçlayan Et ve Süt Kurumu fiyatlarında güncelleme yaptı. Ramazan ayına sadece bir hafta kala gelen bu zam vatandaşa şok etkisi yaşattı.

Kırmızı et, kıyma kilosu ne kadar oldu?

Son zamanlarda peş peşe gelen zam dalgasından kırmızı et de nasibini aldı. Et ve Süt Kurumu flaş zammı duyurdu. Kırmızı et fiyatlarına %48 oranında zam yapıldığı açıklandı. Yapılan zamların ardından 56 TL'den satılan 1 kilo kıym 83 TL oldu. 1 kilo kuşbaşı et ise 62.50 TL'den 92 TL'ye arttı. Kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, pirzola 103 liradan 152 liraya yükseldi. Gövde tavuğun fiyatı 23,25 liradan 26,5 liraya çıktı.

Et fiyatları arttı mı 2022?

Et ve Süt Kurumu kırmızı et ürünlerine zam yaptı. Vatandaşın mutfağında sıkça kullanılan kıymanın kilosu 83 TL oldu. İşte zamlı fiyatlar;

Et ve Süt Kurumu nedir?

Et ve Süt Kurumu (kısa adı: E.S.K.), merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmî bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Et ve Balık Kurumu adıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." hâline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç iş yeri kapatılmış, beş iş yeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş, 18 iş yeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 iş yeri kalmış bulunmaktadır.

Et ve Balık Kurumu; canlı hayvan satın alıp, kesim sonrası bunları işleyerek satışa hazır hâle getirmekte ve piyasaya sunmaktadır. Günlük 320, yıllık 80.000 ton üzerinde et üretim kapasitesi bulunan E.B.K., kapasitesinin yaklaşık dörtte birini değerlendirebilmektedir. 1992 yılında toplam 6086 olan personel sayısı, 2004 yılı sonunda 1184 olarak belirlenmiştir.

E.B.K.nın Tar-Et (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Balık Kurumu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sözleşmeli Besicilik Projesi) ve Soy-Et adlı iki projesi bulunmaktadır.

3 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Et ve Süt Kurumu adını kullanmaktadır. .