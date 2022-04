Ucuz et kilosu ne kadar? İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa ucuz et nereden alınır? Et ve Süt Kurumu-Tarım Kredi Marketleri ucuz et satan şubeler hangileri? Ramazan ayı öncesi kırımızı et ve beyaz et fiyatlarına yüklü miktarda zam gelmişti. Zamma vatandaşlar tepki gösterirken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ucuz et açıklaması geldi. Kirişci yüzde 15-20 arasında indirimli ucuz et satışlarının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Ucuz et nerede satılıyor? Ucuz et nereden alınır? gibi soruları sormaya başladı. İşte ucuz et satış noktaları...

Ucuz et kilosu ne kadar? İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa ucuz et nereden alınır? Et ve Süt Kurumu-Tarım Kredi Marketleri ucuz et satan şubeler hangileri? Ramazan ayı öncesi kırımızı et ve beyaz et fiyatlarına yüklü miktarda zam gelmişti. Zamma vatandaşlar tepki gösterirken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ucuz et açıklaması geldi. Kirişci yüzde 15-20 arasında indirimli ucuz et satışlarının başladığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından binlerce kişi Ucuz et nerede satılıyor? Ucuz et nereden alınır? gibi soruları sormaya başladı. İşte ucuz et satış noktaları...

Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca Müsüman Müslüman oruç tutarak ibadetşnş gerçekleştiriyor. Vatandaşların sofrasının olmazsa olmazları arasında yer alan kırmızı ete ve beyaz ete geçtiğimiz haftlarda zam gelmişti. Bu zama vatandaşlardan oldukça fazla tepki gelmişti. Milyonlarca hanenin sofrasına girecek olan ete gelen zamdan sonra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ucuz et satışlarının başladığını duyurdu. Ucuz et açıklaması vatandaşları sevindirirken satışların nerelerde yapıldığı merak edilir oldu.

Ucuz et nerede satılıyor?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci TRT Haber'in konuğuydu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kirişci ucuz et satışlarının başladığını açıkladı. Vatandaşlar da ucuz etin nerede satıldığını, nasıl alındığını araştırıyor. Kirşişçi açıklamasında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda."

Ucuz et kilosu ne kadar?

Ucuz etin kilosu market satış fiyatlarından yüzde 15-20 arasında daha ucuz olması bekleniyor.

İstanbul-Ankara-İzmir-Bursa ucuz et nereden alınır?

İstanbul-Ankara-İzmir ve Bursa'da yer alan Et ve Süt Kurumu mağazaları ile Tarım Kredi marketlerinin 150 şubesinde ucuz et satışlarının başlayacağı açıklandı. Ancak hangi şubelerde ve mağazalarda ucuz et satışı olduğuna dair henüz bilgi gelmedi. Bulunduğunuz bölgedeki Et ve Süt Kurumu mağazaları ile ve Tarım Kredi marketleri ile iertibata geçerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

Et ve Süt Kurumu ucuz et satıyor mu?

Bakan Kirişci'nin açıklamasına göre Et ve Süt Kurumu mağazalarında ucuz et satışları başladı. Ucuz et satışlarının başladığı haberini Kirişci verdi. Kirişçi açıklamasında piyasa fiyatının yüzde 15-20 oranında ucuza satılacağını duyurdu. Ucuz et satışları Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ardından da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde satışa başladı.

Et ve Süt Kurumu nedir?

Et ve Süt Kurumu (E.S.K.), merkezi Ankara'da bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı resmî bir kurumdur.

Türkiye'de hayvancılık ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Et ve Balık Kurumu adıyla 1 Ekim 1952 tarihinde oluşturulan kurum, ilk etkinliğini 1953 yılında çalışmaya başlayan Erzurum Et Kombinası ile gerçekleştirmiştir. Kuruluş sermayesi 40 milyon lira (1952) olarak belirlenen Et ve Balık Kurumu, sayıları 30'un üstüne çıkan çeşitli üretim kuruluşlarıyla Türkiye'deki en büyük et üretim kuruluşu haline gelmiş, 1993 yılında alınan özelleştirme kararı sonucunda "Et ve Balık Ürünleri A.Ş." hâline dönüştürülmüşse de 26 Ağustos 2005 tarihinde bu karardan geri dönülerek eski statüsüne kavuşturulmuştur. Bu geçen süreç içinde kuruma bağlı üç iş yeri kapatılmış, beş iş yeri Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Mayıs Üniversitesi ve iki belediyeye devredilmiş, 18 iş yeri satılarak özelleştirilmiş, kurumun çalışan 8 iş yeri kalmış bulunmaktadır.

Et ve Balık Kurumu; canlı hayvan satın alıp, kesim sonrası bunları işleyerek satışa hazır hâle getirmekte ve piyasaya sunmaktadır. Günlük 320, yıllık 80.000 ton üzerinde et üretim kapasitesi bulunan E.B.K., kapasitesinin yaklaşık dörtte birini değerlendirebilmektedir. 1992 yılında toplam 6086 olan personel sayısı, 2004 yılı sonunda 1184 olarak belirlenmiştir.

E.B.K.nın Tar-Et (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Balık Kurumu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sözleşmeli Besicilik Projesi) ve Soy-Et adlı iki projesi bulunmaktadır.

3 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Et ve Süt Kurumu adını kullanmaktadır.