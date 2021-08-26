Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi? 2021 ücretli öğretmenler kadroya alınacak mı?

Ücretli öğretmenlik yapanlar sık sık kendilerine kadro verilmesi için seslerini duyurma çabasında. Ücretli öğretmenler tıpkı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler gibi okullarda derslere giriyor, öğrencilerin sorunları ile ilgileniyor, sınıf ve oku düzeninin korunması için çabalıyor. Ancak ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden çok daha az maaş alıyor ve sosyal hakları da kısıtlı oluyor. Bu duruma bir çözüm bulunmasını isteyen ücretli öğretmenler kendilerine de kadro verilmesini talep ediyor. Peki ücretli öğretmenler kadroya geçecek mi? 2021 yılında ücretli öğretmen ataması yapılacak mı?

Ücretli öğretmenlik yapanlar sık sık kendilerine kadro verilmesi için seslerini duyurma çabasında. Ücretli öğretmenler tıpkı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler gibi okullarda derslere giriyor, öğrencilerin sorunları ile ilgileniyor, sınıf ve oku düzeninin korunması için çabalıyor. Ancak ücretli öğretmenler kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerden çok daha az maaş alıyor ve sosyal hakları da kısıtlı oluyor. Bu duruma bir çözüm bulunmasını isteyen ücretli öğretmenler kendilerine de kadro verilmesini talep ediyor. Peki ücretli öğretmenler kadroya geçecek mi? 2021 yılında ücretli öğretmen ataması yapılacak mı?

Yıllardır MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev alan ve okuıllarda öğretmen açığı yaşanmasını enelleyen ücretli öğretmenler atanmanın hayalini kuruyor. Yıllardır atanamayıp ücretli öğretmenlik yapan öğretmenler kendi durumlarına bir çözüm, iyileştirme yapılmasını talep ediyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler gibi çalışan, hatta onlardan daha fazla derse giren ücretli öğretmenlerin aldıkları maaş oldukça az. Geçtiğimiz yıllarda ücretli öğretmen olarak görev yapanlardan, 540 gün sigorta primi ödenen, öğretmenlik şartlarını taşıyan ve KPSS'den belirlenen taban puanı alanlar üç katı kontenjana girme şartı olmadan mülakata girebildiler ve bir bölümü MEB kadrolarına öğretmen olarak atandı. Peki 2021 yılında ücretli öğretmen ataması yapılacak mı?

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa etmesinden sonra Mahmut Özer'in bakan olarak atanması ücretli öğretmenleri heyecanlandırdı. Atama bekleyen ve kadroya geçmek isteyen ücretli öğretmenler bu konuda nasıl bir adım atılcağını merak ediyor. Yakın zamanda öğretmenlik şartı taşıyan ücretli örğretmenlerin atamasının yapılması beklenmiyor.

2021 ücretli öğretmen maaşları ne kadar?

Ücretli öğretmen maaşları ek ders olarak hesaplanır. Ek ders ücretlerine de belli oranlarda zam yapılır. İşte 2021 öğretmen ek ders ücretleri;

Ayda 60 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 1.187,07 TL

Ayda 80 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 1.582,76 TL

Ayda 100 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 1.947,35 TL

Ayda 120 saat derse giren ücretli öğretmen maaşı: 2.283,16 TL

Ücretli öğretmenlerin görevleri nelerdir?

Ücretli öğretmenden, yaş ve yeteneklerine göre çocukların optimum gelişimini sağlamak için uygun beceri ve sosyal yetenekleri geliştirmesi ve teşvik etmesi beklenir. Öğretmenlerin bu temel sorumluluğun yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirmesi gerekmektedir;

1- Müfredatın tümünü planlanan zaman içerisinde bitirmek.

2- Öğrencilerin akademik gelişimi için sorumluluk almak.

3- Sınıf için tüm eğitim - öğretim ihtiyaçlarını karşılayan dersleri planlanmak, hazırlamak ve sunmak.

4- Müfredat materyalleri tasarlamak.

5- Sınıf ve okul dahilinde öğrenci davranışlarını yönetmek ve yanlış davranış gösterilen durumlarında uygun ve etkili yöntemler uygulamak.

6- Sınıf içerisinde sevgi ve saygı çerçevesinde disiplini sağlamak.

7- Öğrencilerin ilerleyişi konusunda veliler ile iletişim kurmak.

Ücretli öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmen başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilir.

Başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu bağlantısına gidilmesi gerekiyor.

Açılan ekrana kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

Görevlendirildiğiniz takdirde mezuniyet belgelerinizi ilgili ilçe ya da il milli eğitim müdürlüğüne ibraz etmeniz gerekmektedir.

Ücretli öğretmen nedir?

Ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalayarak işe alınır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü'ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür

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