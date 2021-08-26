Son yıllarda aldığı rollerle oyunculuğunu başarılı şekilde gösteren Letitia Wright'ın çekimler sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki Letitia Wright kimdir? Letitia Wright hangi filmlerde oynadı?

Son yıllarda aldığı rollerle oyunculuğunu başarılı şekilde gösteren Letitia Wright'ın çekimler sırasında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki Letitia Wright kimdir? Letitia Wright hangi filmlerde oynadı?

Letitia Wright kimdir?

Letitia Wright 31 Ekim 1993 yılında dünyaya gelmiştir.

Letitia Michelle Wright Guyana doğumlu bir İngiliz aktristir.

Kariyerine Top Boy, Coming Up, Chasing Shadows, Humans, Doctor Who ve Black Mirror dizilerinde konuk oyuncu olarak başladı; ikincisi için Primetime Emmy Ödülü adaylığı aldı. Daha sonra, İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin (BAFTA) Wright'ı 2015 BAFTA Breakthrough Brits grubu arasında seçtiği 2015 filmi Urban Hymn'deki rolüyle atılım yaptı.

Letitia Wright hangi filmlerde oynadı?

2018'de Marvel Sinematik Evreni filmi Kara Panter'de canlandırdığı Shuri rolüyle dünya çapında tanınırlık kazandı ve bu rolüyle NAACP Görüntü Ödülü ve SAG Ödülü kazandı. Avengers: Infinity War (2018) ve Avengers: Endgame'de (2019) rolünü tekrarladı ve ikincisi tüm zamanların en yüksek hasılat yapan ikinci filmi oldu. 2019 yılında BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'nü aldı. Ayrıca 2020 antoloji dizisi Small Axe'de de yer aldı ve ona Uydu Ödülü adaylığı kazandı.

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