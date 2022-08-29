Ücretli öğretmenlere kadro 2022 | Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek? Ücretli öğretmen kadroya mı geçecek? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ortaya atılan bir iddia ücretli öğretmenleri heyecanlandırdı. Ülkemizde MEB bünyesinde binlerce ücretli öğretmen görev alıyor. Ücretli öğretmenler girdikleri ders sayısına göre maaş alıyor. Geçtiğimiz yıllarda ücretli öğretmenlere kadro verilmişti. Ücretli öğretmenlere kadro iddiası gazeteci Engin Pınar'dan geldi. Haberin duyulmasından sonra ücretli öğretmenlere kadro ne zaman verilecek? soruları sorulmaya başlandı.

Ücretli öğretmenlere kadro 2022 | Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek? Ücretli öğretmen kadroya mı geçecek? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ortaya atılan bir iddia ücretli öğretmenleri heyecanlandırdı. Ülkemizde MEB bünyesinde binlerce ücretli öğretmen görev alıyor. Ücretli öğretmenler girdikleri ders sayısına göre maaş alıyor. Geçtiğimiz yıllarda ücretli öğretmenlere kadro verilmişti. Ücretli öğretmenlere kadro iddiası gazeteci Engin Pınar'dan geldi. Haberin duyulmasından sonra ücretli öğretmenlere kadro ne zaman verilecek? soruları sorulmaya başlandı.

MEB bünyesinde 1.2 milyon sözleşmeli ve kadrolu öğretmen yer alıyor. MEB'e bağlı okullarda binlerce ücretli öğretmen de görev almaya devam ediyor. Ücretli öğretmenler bir süredir sosyal haklarının düzeltilmesi için seslerini duyurmaya çalışıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretli öğretmenlere maaş müjdesi geldi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ücretli öğretmen 2022 maaşlarına ciddi oranda zam yapıldığını açıkladı. Ek derslere yapılan zammın ardından ücretli öğretmenler yeniden kadro beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda verilen ücretli öğretmenlere kadro tahsisisnin bu sene de verilmesi isteniyor. Ücretli öğretiemenlere kadro konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Ücretli öğretmenlere kadro 2022

Ücretli öğretmenlere geçtiğimiz yıl kadroya geçme hakkı tanınmıştı. Belli şartları taşıyanlar kadrolu olarak MEB'e atanmıştı. 2022 yılında da ücretli öğretemenlere kadrıo beklentisi var. Ücretli öğretmen olarak görev yapanlardan, 540 gün sigorta primi ödenen, öğretmenlik şartlarını taşıyan ve KPSS'den belirlenen taban puanı alanlar üç katı kontenjana girme şartı olmadan mülakata girebildiler ve bir bölümü MEB kadrolarına öğretmen olarak atandı.

Ücretli öğretmenlere kadro mu verilecek?

Gazeteci Engin Pınarbaşlı tarafından gelen bir iddia ücretli öğretmenleri heyecanlandırdı. Pınarbaşlı ücretli öğretmenlere kadro tahsis edileceğini iddia etti. Bu gelişme sonrası binlerce ücretli öğretmen kendilerine ne zaman kadro verileceğini araştırmaya başladı. Engin Pınarbaşlı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları iddia etti: "Bir Müjde Daha Kadro Bekleyen ÜCRETLİ ve Sözleşmeli Öğretmenlerimize KADRO İhtisası [email protected] Ücretli Öğretmenlerimizin Yararlanacağı Kadro İçin Girişimlerde Bulundu. Hayırlı Olsun TÜRKİYE"

Ücretli öğretmen kadroya mı geçecek?

2022 yılında MEB'de ücretli öğretmen olarak görev yapanlar yeniden kadro tahsisi açılmasını istiyor. 2022 yılında h ükümetin ücretli öğretmenlere kadro verilmesine dair henüz çalışma yaptığına dair bir açıklama gelmedi.

Bakan Yanık: Umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek dersli personel Yanık açıklamasına şöyle devam etti: Bir defa öncelikle arkadaşlarımız zaten bu şartları bilerek başladılar ve onun üzerinden devam ediyorlar. Ama buna rağmen ben hep şunu söylüyorum, onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Biz onların arasındaki iş barışını, adaleti, hakkaniyeti tesis etmekle yükümlüyüz ama bunu yaparken zaten bilerek başladıkları bir süreçte diğerlerini yani sınava girmiş, mülakata girmiş belli birtakım aşamalardan geçmiş tayin olmuş, çeşitli bölgelerde görev yapmış arkadaşlarımızın önüne geçmeyi beklemesinler. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Hiç öyle umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim. Çok açık bir biçimde söylüyorum. Bu sizin zaten tercih ettiğiniz başta koşullarını bilerek başladığınız bir süreç ama başladıktan 3 gün sonra bize kadro olmaz. Kadronun şartları var, insanlar sınava giriyorlar. Belli birtakım aşamalardan geçiyorlar. Ona tabi olmayı istemeyip arkadan dolanmak da olmaz. Çalışma arkadaşlarımız olarak başımızın üstünde yerleri var ama bizim herkese adil davranmamız gerekiyor.

2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ücretli öğretemenlere özel bir parantez açtı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7 bin 400 liraya çıkmaktadır." dedi.