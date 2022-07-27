2 yıllık üniversite mezunları (Önlisans) ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilir mi? MYO mezunu ücretli öğretmen olabilir mi? Ücretli öğretmen başvuruları başladı. Ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenlerin öncelikli olarak mezuniyet durumlarına dikkat ediliyor. 2 yıllık üniversite mezunu olanlar ücretli öğretmen olarak başvuru yapıp yapamayacaklarını araştırıyor. İşte detaylar...

2 yıllık üniversite mezunları (Önlisans) ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilir mi? MYO mezunu ücretli öğretmen olabilir mi? Ücretli öğretmenlik maaşlarına yapılan dğzenleme ile artış yapıldı. Ücretli öğretmenler 40 saate kadar derse girmeleri durumunda 7400 TL'ye kadar maaş alabilecek. Ücretli öğretmen olarak başvuru yapmak isteyen 2 yıllık üniversite mezunları başvuruların kabul edilip edilmeyeceğini sorguluyor.

2 yıllık üniversite mezunları (Önlisans) ücretli öğretmenlik başvurusu yapabilir mi?

Üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan ve diplomasını alan adaylar ücretli öğretemenlik başvurusu yapabilir.

MYO mezunu ücretli öğretmen olabilir mi?

Üniversitelerin Lisans, önlisans programlarından mezun olanların başvuruları kabul edilecek.

Lise mezunları ücretli öğretemenlik yapabilir mi?

Lise veya dengi (ortaöğretim mezunu) olan adayların ücretli öğretmenlik başvuruları kabul edilmez. Ücretli öğretmenlik için en az önlisans mezunu olmak gerekmektedir.

Askerliğini yapmamış olanlar ücretli öğretemen olabilir mi?

2022-2023 Öğretim Yılında Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen olarak müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır. (Terhis, tecil ya da muaf olmak)

Ücetli öğretmenlik başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Askerlikten muaf olmak,

- Askerliğini yapmış olmak,

- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

8. 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır. (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)