2022-2023 ücretli öğretmen başvuru sonuçları | Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Başvuru süresi bitti mi? 2022-2023 eğitim öğretim yılında MEB bünyesinde binlerce ücretli öğretmen ek ders ücreti karşılığında çalışmaya devam edecek. Kadro eksikliği nedeniyle bazı okullara yeni sezonda ücretli öğretmen alımları da yapılacak. Ücretli öğretmen maaşlarına gelen zamdan sonra pek çok kişi ücretli öğretmenlik başvurusu yaptı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

2022-2023 ücretli öğretmen başvuru sonuçları | Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? Başvuru süresi bitti mi? 2022-2023 eğitim öğretim yılında MEB bünyesinde binlerce ücretli öğretmen ek ders ücreti karşılığında çalışmaya devam edecek. Kadro eksikliği nedeniyle bazı okullara yeni sezonda ücretli öğretmen alımları da yapılacak. Ücretli öğretmen maaşlarına gelen zamdan sonra pek çok kişi ücretli öğretmenlik başvurusu yaptı ve sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı.

Yeni yılda MEB bünyesinde ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenler başvuru süreçlerini yakından takip ediyor. Htırlanacağı üzere ücretli öğretmenlik maaşı düşük olması nedeniyle oldukça eleştiriliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda ücretli öğretmen maaşlarına zam yapıldığını duyurmuştu. Buna göre 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Erdoğan açıklamasında "Haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 bin 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. " dedi.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Ücretli öğremenlik başvuruları geçtiğimiz haftalarda başladı. Ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyenler öncelikle E-devlet üzerinden başvurularını yapmaları gerekecek. Ücretli öğrertmenlik başvurusu yapanlar görev almak istediğiniz okullar ile iletişime geçerek başvuru durumları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüklere herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

2022-2023 ücretli öğretmen başvuru sonuçları

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Başvuru yaptığını okul müdürlükleri ile irtibata geçerek başvuru durumunuza dair detayları öğrenebilirsiniz. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek.

Ücretli öğretmen başvuru sonucu ne zaman açıklanır?

Başvuruların ardından evrakların incelenmesi ve evrak teslimlerinin ardından başvuru sonuçları 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak il ve ilçe yoğunluklarına göre bu durum bir miktar uzayabilir.

Başvuru süresi bitti mi?

Ücretli öğretmenlik başvuru süreci oldukça sınırlı bir süredir. MEB'de ücretli öğretmen olmak isteyenler ellerini çabuk tutmalıdır.