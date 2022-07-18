2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşı 5740 TL mi 7400 TL mi oldu? 2022-2023 ücretli öğretmen maaşına zam mı geldi? Ücretli öğretmen maaşı asgari ücreti geçti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yüz binlerce kişiyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında KYK kredi borcu olanların faizlerinin silineceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca ücretli öğretmenlerin de maaşlarında ciddi artışa gidileceğini duyurdu.

2022 Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu? Ücretli öğretmen maaşı 5740 TL mi 7400 TL mi oldu? 2022-2023 ücretli öğretmen maaşına zam mı geldi? Ücretli öğretmen maaşı asgari ücreti geçti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yüz binlerce kişiyi sevindirecek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında KYK kredi borcu olanların faizlerinin silineceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca ücretli öğretmenlerin de maaşlarında ciddi artışa gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair çok öenmli açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında ücretli öğretmenleri sevindiren açıklamalarda bulundu. Ücretli öğretmenler bir süredir maaşlarının yükseltilmesini talep ediyordu. Bu talebe olumlu karşılık geldi ve ücretli öğretmen maaşlarında artışa gidildi.

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Her 5 ders için ilave bir saat ek ders ödemesi yapacağız. haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 3 milyon 400 TL'den 5740 liraya yükselmektedir. 40 saat üzerinden alacakları ücret de 7400 liraya çıkmaktadır. "

Ücretli öğretmen maaşı 5740 TL mi 7400 TL mi oldu?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ücretli öğretmen maaşlarına zam geldi. Ücretli öğretmen maaşları asgari ücreti geçmiş oldu. Bir süredir ücretli öğretmenler maaşlarının asgari ücretin altında kaldığı gerekçesiyle seslerini duyurmaya çalışıyordu.

Ücretli öğretmen maaşı ne kadardı?

Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğertmen 2022 Ocak ayından bu yana 3.360,64 TL maaş alıyordu. Yeni yapılan zamla birlikte ücretli öğretmen maaşı 5.740 TL'ye çıktı.

2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor?

Daha önceki senelerde ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibari ile başlamış ve başvurular pek çok ilde alınmıştı. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda, ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek. E-Devlet üzerinden de ücretli öğretmen başvurusu yapılabiliyor. Buradan da başvurularun başlayıp başlamadığını kontrol edebilirsiniz.