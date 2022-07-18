TYT'ye kaç kişi girdi? 2022 TYT'den kaç kişi tercih yapacak? TYT (2 yıllık üniversite) tercihi kaç kişi yapacak? soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında YKS sınavına katılım rekorları kırıldı. 2022 YKS'de bilindiği üzere baraj uygulaması kaldırılmıştı. Yani YKS sınavında (AYT-YTY-YDT) en az yarım net yapanlar üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca TYT'den tercih yapacak olanlar sınava kaç kişinin girdiğini merak ediyor.

TYT'ye kaç kişi girdi? 2022 TYT'den kaç kişi tercih yapacak? TYT (2 yıllık üniversite) tercihi kaç kişi yapacak? soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. 2022 yılında YKS sınavına katılım rekorları kırıldı. 2022 YKS'de bilindiği üzere baraj uygulaması kaldırılmıştı. Yani YKS sınavında (AYT-YTY-YDT) en az yarım net yapanlar üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca TYT'den tercih yapacak olanlar sınava kaç kişinin girdiğini merak ediyor.

2022 YKS sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde 3 oturumda yapıldı. YKS sınavının üzerinden bir ay geçti ve sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesinden duyuruldu. 2022 yılında 2 yıllık ön lisans bölümlerini tercih edecek olan yüz binlerce kişi TYT sınavına kaç kişinin girdiğini ve kaç kişinin TYT'den üniversite tercihi yapacağını merak edip araştırmaya başladı.

TYT'ye kaç kişi girdi?

2022 YKS sınavının ilk oturumu olan TYT'ye henüz kaç kişinin girdiği rakamsal olarak açıklanmadı. Sınav başvuru rakamlar geçtiğimiz haftalarda ÖSYM Başkanı Aygün tarafından açıklanmıştı. Aygün "TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak." demişti. YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla TYT'ye katılım rekorları kırılmıştı. Aygün YKS'ye başvuru sayılarına dair yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "YKS'nin TYT oturumuna 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek."

2022 TYT'den kaç kişi tercih yapacak?

TYT sınavına giren ve en az yarım net yaparak puanı hesaplanan tüm adaylar 2 yıllık ön lisans üniversite bölümlerini tercih edebilecek. 3 milyona yakın kişinin 2 yıllık üniversite tercihi yapmaya hak kazanacağı tahmin ediliyor. YKS sınavının resmi verileri önümüzdeki saatlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.

TYT (2 yıllık üniversite) tercihi kaç kişi yapacak?

2 yıllık ön lisans bölümlerini kazanabilmek için TYT testine giremek gerekiyor. 2022 TYT testine 3 milyondan fazla kişinin girdiği tahmin ediliyor.

TYT nedir?

YKS sınavının ilk oturumudur. Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder.