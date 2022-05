TYT sınavı süresi kaç dakika? TYT'de kaç soru var 2022? Temel Yeterlilik Sınavı'nda kaç soru sorulacak?

TYT'de kaç soru var 2022? TYT sınavı süresi kaç dakika? 2022 Temel Yeterlilik Sınavı'nda kaç soru sorulacak? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan YKS'ye milyonlarca aday katılacak. Üniversite yolunda en kritik sınavlardan olan YKS'de bir takım değişiklikler yapıldı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavını kapsayan değişikliklerden sonra öğrenciler soru sayısı ve sürenin değişip değişmediğini merak ediyor. Peki TYT'de soru sayısı azaldı mı? TYT'de kaç soru olacak? 2022 TYT sınavının süresi kaç dakika olacak?

TYT'de kaç soru var 2022? TYT sınavı süresi kaç dakika? 2022 Temel Yeterlilik Sınavı'nda kaç soru sorulacak? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından olan YKS'ye milyonlarca aday katılacak. Üniversite yolunda en kritik sınavlardan olan YKS'de bir takım değişiklikler yapıldı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavını kapsayan değişikliklerden sonra öğrenciler soru sayısı ve sürenin değişip değişmediğini merak ediyor. Peki TYT'de soru sayısı azaldı mı? TYT'de kaç soru olacak? 2022 TYT sınavının süresi kaç dakika olacak?

Her yıl 3 oturumda düzenlenen YKS sınavında milyonlarca aday ter döküyor. Gelecekleri açısından çok kritik bir sınav olan YKS'de yapılan değişiklikler adayların kafasını karıştırdı. Öncelikle YKS'de baraj uygulamasının kaldırıldığı açıklandı. Yani SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Ayrıca sınav süresinde de değişiklikler yapıldı.

TYT sınavı süresi kaç dakika?

Yapılan değişikliklerden biri de YTY süresinin değiştirilmesi oldu. Temel Yeterlilik Testinin süresi daha önce 135 dakika olarak uygulanıyordu ve bu sürenin kısa olduğu adaylar tarafından sıkça dile getiriliyordu. Yapılan değişiklikle TYT süresi 30 dakika artırıldı. 2022 yılından itibaren TYT süresi 165 dakika olarak uygulanacak.

AYT süresi uzadı mı?

Yapılan süre değişimi sadece TYT için geçerli olacak. AYT süresi 2022 yılında da 180 dakika olarak uygulanacak. YDT süresi de geçen yıl olduğu gibi 120 dakika.

2022 YKS sınavı ne zaman saat kaçta?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran 2022 | Sınav saat 10.15'te başlayacak | TYT 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 19 Haziran 2022 | Sınav saat10.15'te başlayacak | AYT 180 dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran 2022 | Sınav saat 15.45'te başlayacak | YDT 120 dakika sürecek.

YKS'de hangi değişiklikler oldu?

​2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edeceklerdir.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir.