Ermenistan sınırından Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
2022-05-19 18:47:25
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi. AA
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