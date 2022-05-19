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Ermenistan sınırından Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

51 Dakika Önce
2022-05-19 18:47:25
Ermenistan sınırından Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yellice köyü istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer ilinin Aşağı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden bugün öğle saatlerinde ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi. AA

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