Türkiye'nin en değerli banknotunun değeri nedir? Satılık mı ?

1927'de tedavüle sunulan Türkiye'nin en değerli banknotunun değeri nedir? Türkiye'nin en değerli banknotu satılık mı ? Türkiye'nin en değerli banknotu hangisidir? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 1000 liralık banknotu olma özelliğini taşıyan para, ''De Thomas De La Rue'' matbaası tarafından basılarak 1927'de tedavüle sunuldu. Tedavüle sunulduktan 12 yıl sonra üretimi durdurulan 1000 liralık banknot, 15 bin 374 adet üretildi. İddialara göre bu para Türkiye sınırları içerisinde kozmetik olarak sağlam, 6-7 adet bulunuyor.

TÜRKİYENİN EN DEĞERLİ BANKNOTUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Koyu mavi renkte 124 milimetre eninde, 201 milimetre boyunda olan banknotun ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde Sakarya Demiryolu Hattı ve Geyve Boğazı bulunuyor. Ve oluşturulan bu banknot Cumhuriyet tarihinin en değerli banknotu olma özelliğini taşıyor. Harf devriminden önce basılan paranın ön yüzünde Osmanlı Türkçesi ile " Türkiye Cumhuriyeti" ibaresi bulunuyor. O dönem Merkez Bankası kurumu olmadığından parada dönemin Maliye Bakanı ve ilk Meclis Başkanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzası bulunuyor. Banknotun tedavüle çıktığı 5 Aralık 1927 tarihinde yaklaşık bin Cumhuriyet altınına karşılık değeri olduğu biliniyor.

Şimdilerde ise Türkiye'nin en değerli banknotu, Müzayede 800 bin TL başlangıç fiyatı ile açık arttırmada yeni sahibini bulmaya hazırlanıyor. .