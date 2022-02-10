Mahkum canlı izle | Mahkum 9. bölüm canlı tek parça izle | Mahkum son bölümde neler oldu?

Mahkum canlı izle | Mahkum 9. bölüm canlı tek parça izlemek için dizinin sevenleri ekran başına toplandı. Telefondan veya bilgisayardan izlemek için canlı yayına girecekler link araştırıyor. Peki ama Mahkum dizisinin son bölümünde neler oldu? Mahkum 9.bölüm ne zaman yayınlanıyor? İşte Fırat ve Barış'ın göz dolduran oyunculukları arasında Mahkum 9. bölüm canlı yayını...

Mahkum canlı izle | Mahkum 9. bölüm canlı tek parça izlemek için dizinin sevenleri ekran başına toplandı. Telefondan veya bilgisayardan izlemek için canlı yayına girecekler link araştırıyor. Peki ama Mahkum dizisinin son bölümünde neler oldu? Mahkum 9.bölüm ne zaman yayınlanıyor? İşte Fırat ve Barış'ın göz dolduran oyunculukları arasında Mahkum 9. bölüm canlı yayını...

Mahkum canlı izle

Mahkum 9. bölüm canlı tek parça izlemek isteyenler araştırmalara başladı.Dizinin son bölümünde Fırat'ın yaralanmasıyla büyük bir heyecana kapılan izleyici yeni bölümü bekliyor.

Mahkum dizisinin son bölümü olan 9.bölümünü canlı olarak izlemek için TIKLAYINIZ...

Mahkum son bölümde neler oldu?

Barış ve Sasha'dan kaçmaya çalışan Fırat yaralanıp sonunda köşeye sıkışır. Elindeki koz olan Nazlı'yı kaçıran Barış bir tarafta ve Fırat'ın dayanağı Cemre başka bir tarafta çırpınırlar.

Fırat'a karşı olan mücadelesinin yanında, bir de Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli adam eklenir. Peki ama bu adam kimdir, neden Savaş'ın hayatındadır?

Mahkum dizisinin 8. bölüm özeti ve 8. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Fırat'ın ikizi mi var?

Mahkum dizisinin Savaş ve Barış karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun ikiz bir kardeşi olduğu düşünülse de, oyuncu her iki karakteri de kendisi canlandırmaktadır.

Aynı soru bu kez Fırat karakterini canlandıran Onur Tuna için de soruldu. Fakat Onur Tuna'nın da bir ikizi bulunmamaktadır. .