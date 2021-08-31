TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi nedir? TRT Spor Yıldız kanalı yayınladığı spor karşılaşmaları ile spor severlerin ilgisini çekmeye başladı. Spor kanalları içinde izlenme oranı yavaş yavaş artan Spor Yıldız kanalının uydu frekans bilgisi de araştırılmaya başlandı. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın da maçlarını yayınlayan TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi nedir? İşte TRT Spor Yıldız uydu frekans listesi...

TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi nedir? TRT Spor Yıldız kanalı yayınladığı spor karşılaşmaları ile spor severlerin ilgisini çekmeye başladı. Spor kanalları içinde izlenme oranı yavaş yavaş artan Spor Yıldız kanalının uydu frekans bilgisi de araştırılmaya başlandı. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın da maçlarını yayınlayan TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi nedir? İşte TRT Spor Yıldız uydu frekans listesi...

Spora olan ilgi ülkemizde her geçen gün artarken spor kanallarının sayısı da artıyor. Son olarak TRT Spor Yıldız kanalı izleyici kitlesini gün geçtikçe genişletiyor. TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalı. 21 Eylül 2019'da test yayınlarına başladı. 19 Mayıs 2021 tarihinden itibaren kanal normal yayına geçmiş ve kanalın adı TRT Spor Yıldız olarak değiştirilmiştir.

Birbirinden heyecanlı ve önemli spor müsabakalarını ve turnuvaları ekrana getiren TRT Spor Yıldız kanalının uydu frekans bilgileri de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. TRT Spor Yıldız kanalını izlemek isteyenler TRT Spor Yıldız frekansı nedir? 2021 TRT Spor Yıldız uydu frekans bilgisi nedir? TRT Spor Yıldız nasıl izlenir? sorularına yanıt arıyor.

TRT Spor Yıldız frekansı nedir?

TRT Spor Yıldız kanalı uydu üzerinden izlenebilir. İşte TRT Spor Yıldız frekansı;

Frekans: 11958

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

TRT Spor Yıldız nasıl izlenir?

TRT Spor Yıldız kanalını televizyon, dijital uygulamalar ve internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için uydunuzdan kanalın frekansını taratmanız gerekiyor.

TRT Spor Yıldız hangi kanalda?

Digiturk 87. kanal

D-Smart 86. kanal (HD)

KabloTV 244. kanal (HD)

Turkcell TV+ 71. Kanal

tivibu 85. Kanal

Vodafone TV 72. kanal (SD)

TRT nedir?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 1 Mayıs 1964 tarihinde çıkarılan TRT yasasıyla kurulan ve kamu yayıncılığı yapmakla görevli Türkiye'nin ilk ve tek kuruluşu.

Türkiye'de yayın yapan ikinci televizyon kanalıdır. 1952'de yayına başlayan ve sadece İstanbul'da yayın yapan İTÜ TV'nin 1970 yılında kapanmasından sonra TRT, 1990'ların başında ilk özel televizyon ve radyo kanalı yayına başlayana dek Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığı yapan tek kurum olarak hizmet vermiş; ülkede televizyon ve radyo yayıncılığı konusunda ilk örnekleri oluşturmuştur. 1968 ve 1986 yılları arasında Türkiye'de yayın yapan tek televizyon kanalı TRT'nin yayımladığı TRT 1 kanalı olmuş; 1986 yılında TRT 2 yayına girmiştir.

TRT Kanalları hangileri?

TRT 1 Dizi - eğlence

TRT 2 Kültür sanat

TRT 3 TBMM TV ortak yayını TRT Spor

TRT Arabi Arapça

TRT Avaz Türk dünyası

TRT Belgesel Belgesel

TRT Çocuk Çizgi film

TRT Haber Haber

TRT Kurdî Kürtçe

TRT Müzik Müzik

TRT Spor Spor

TRT Spor Yıldız Spor

TRT Türk TRT 1 dizileri

TRT World İngilizce

TRT 4K Ultra yüksek çözünürlüklü yayın

TRT EBA TV (İlkokul, ortaokul, lise) Eğitim

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