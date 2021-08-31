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ABD çekilirken uçak ve askeri araçları kullanılamaz hale getirdi

Amerikan ordusu, Afganistan’dan ayrılmadan önce birçok askeri vasıtayı kullanılamaz hale getirdi.

1 Saat Önce
2021-08-31 18:01:16
ABD çekilirken uçak ve askeri araçları kullanılamaz hale getirdi

Amerikan ordusu, Afganistan'dan ayrılmadan önce bir füze savunma sistemiyle, 73 uçak, 70 adet mayına dayanıklı “MRAP” tipi zırhlı araç ile 27 adet askeri yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı "Humvee" tipi vasıtayı kullanılamaz hale getirdi.

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Euronews'in haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı'nda görevli General Kenneth McKenzie, basına yaptığı açıklamada, askerlerin tahliyesinden önce havaalanındaki füze savunma sistemi ile uçak ve zırhlı araçların bir daha hiç kullanılamayacak hale getirildiğini bildirdi.

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McKenzie “Bu uçaklar bir daha uçamayacak ve bu araçlar bir daha kimse tarafından kullanılamayacak. Zaten önemli bir kısmı hizmet dışıydı ” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ağustos'ta başlayan tahliyelerin güven içinde gerçekleşmesi için Kabil Havaalanı'na 6 bin asker konuşlandırmıştı.

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ABD ordusunun ayrılmadan önce imha ettiği 70 adet mayına dayanıklı zırhlı araçların tanesinin katalog fiyatının 1 milyon dolar olduğu biliniyor.

ABD ordusu, “C-RAM” tipi füzesavar savunma sistemini kullanılamaz halde havaalanında bıraktı.

General McKenzie, füzesavar savunma sisteminin son dakikaya kadar işler halde olduğunu bildirdi. McKenzie, “Bunları kullanılamaz hale getirmek yine karışık bir süreç. Bu sistemleri parçalamak uzun sürüyor.” dedi.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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