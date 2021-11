Toprak güveçleri böyle temizleyin

Güveçte pişen yemeklerin tadına doyum olmaz. Hem çok sağlıklıdır hem de yemeğe ayrı bir lezzet katar. Piyasada boy boy güveç kaplar mevcuttur. Tek bir büyük kapta yemek pişirebileceğiniz gibi küçük porsiyonluk güveç kaplar da kullanmayı tercih edebilirsiniz. Peki güveç kaplar nasıl kullanılmalı? Güveç kaplar nasıl temizlenir? Sizler için araştırdık...



Güveçte pişen yemek çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli olur. Toprak güveçler yemeğe çok ayrı bir lezzet katar. Fakat toprak güveçler sık sık kullanılmadıkları için temizliğini çok doğru yapmak ve kaldırıldığı yerde bir sonraki kullanıma kadar temiz kalmasını sağlamak çok önemlidir.

Toprak güveçler nasıl kullanılmalı?

Güveç kaplar mutfağımızdaki diğer kaplarla aynı hammaddeden oluşmadığı için aynı şekilde de kullanılmaz ve temizlenmez. Toprak bir güveç satın aldıktan sonra ilk kez kullanacağınız zaman güvecin kapağı da dahil her yerini yumuşak uçlu kuru bir fırça yardımıyla veya temiz kuru bir bezle güzelce temizlemeniz gerekir. Daha sonra ise güveci zeytinyağı veya ayçiçek yağı gibi sıvı bir yağla yağlamanız gerekir. Temiz bir bez veya fırça yardımıyla kabınızın dışını, içini, kapağını kısacası her yerini yağlayın. Bu işlemi uygularken güveç kabın bir yerinde çatlak olup olmadığını da kontrol edin. Çatlak olan kapları asla kullanmayın. Kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde yağladığınız güveç kabını içi boş bir şekilde 180 derecede ısıtılmış fırına koyun ve bir saat boyunca pişirin. Bu işlem sayesinde güvecin kendine has ama yoğun bir şekilde hissedildiğinde damakta kötü bir tat bırakan ve sağlığı olumsuz etkileyen aromasından kurtulabilirsiniz. Bir saat dolduktan sonra fırının kapağını açmayın ve fırın soğuyana kadar güveci içerisinde bekleyin. Daha sonra fırından güveci çıkarın ve tamamen soğuduktan sonra kullanmaya başlayın.

Toprak güveç nasıl temizlenmeli?

Toprak güveçleri bulaşık makinesinde değil elde yıkamalısınız. Elde yıkarken de bulaşık deterjanı ve sabun gibi kimyasal madde içeren temizleyicileri kullanmamalısınız. Bu kimyasallar güvecin tadını bozabilir ve toprak güveç bu kimyasalları içerisine çekerek sağlığınızı tehdit edebilir.

Pişirme işleminden sonra soğuyan güveç kabı ılık veya sıcak suyla güzelce temizleyin. İçerisinde lekeler kalırsa fırça veya süngerle temizleyebilirsiniz. İçerisinde sıcak su bekleterek lekelerin yumuşamasını sağlarsanız temizliği çok daha kolay olacaktır.

Güvecinizi temizlerken karbonattan da yardım alabilirsiniz. Karbonata su ekleyip macun kıvamına getirdikten sonra güvece bu karışımı sürüp temizleyebilirsiniz. Güveni güzelce kuruduktan sonra yerine yerleştirmeye özen göstermelisiniz.

