Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı donmadan HD izle | Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ExxenSpor izle

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Tamam mı yoksa devam mı niteliğine olan maç için siyah beyazlılar sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Bu zorlu mücadele ExxenSpor'dan yayınlanacak. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı donmadan HD izlemek için ExxenSpor'a üye olmak gerekiyor.

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor. Tamam mı yoksa devam mı niteliğine olan maç için siyah beyazlılar sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Bu zorlu mücadele ExxenSpor'dan yayınlanacak. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı donmadan HD izlemek için ExxenSpor'a üye olmak gerekiyor.

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları, Exxen'de bulunuyor. Dev maçı şifresiz ve canlı izleyebilmek için Exxen platforuma üye olmak gerekiyor.

Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği ne kadar?

Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlayan fiyatlarla.

Sezonluk Paket (Reklamlı) aylık 34.80 TL

Sezonluk Paket (Reklamsız) aylık 44.80 TL

Aylık Paket (Reklamlı) 49.80 TL

Aylık Paket (Reklamsız) 59.80 TL

ExxenSpor ticari üyelik fiyatları

Tek cihazlı kullanım aylık 299 TL

Üç cihazlı kullanım aylık 649 TL

Beş cihazlı kullanım aylık 949 TL

ExxenSpor üyeliği nasıl yapılır?

ExxenSpor'a değişik yollardan üye olunabiliyor. Ancak en kolayı SMS ile üye olmak. SMS ile üye olma işlemi sadece bir kaç dakikada sona eriyor.

SMS ile üyelik için TürkTelekom, Vodafone ve Turkcell hatlı telefonlarından 9300'a

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Aylık RKLMYok paketi için mesaj alanına "EXXEN REKLAMSIZ" yazıp 9300'a gönderebilirsin.

Aktif bir EXXEN üyeliğin yoksa ve operatörüne Mobil Ödeme için onay verdiysen, aboneliğini başlatabilmek için senden bir onay isteyecek

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Beşiktaş Sporting Lizbon'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden elenir mı?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor. Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu. İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti. Beşiktaş için galibiyetten başka bir seçenek masada bulunmuyor. Beşiktaş alacağı 3 puan ile taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.